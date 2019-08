Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il nome più caldo è quello di Neymar, il quale ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Il club francese ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state recapitate dal Barcellona e dal Real Madrid, dunque la Juventus potrebbe rientrare in gioco e assicurarsi le prestazioni del fortissimo campione brasiliano.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano francese L'Equipe, il Barcellona ha offerto quaranta milioni di euro più i cartellini di Rakitic e Coutinho, poi passato al Bayern Monaco. Il Real Madrid, invece, avrebbe messo sul piatto ben cento milioni di euro, più Keylor Navas, Gareth Bale e James Rodriguez. La Juventus potrebbe proporre al club parigino un'importante cifra cash e il cartellino di Paulo Dybala, giocatore che non rientra più nei piani della dirigenza bianconera e che sarebbe molto gradito al direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo, che lo avrebbe già cercato più volte. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Neymar

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate dalla Francia, il Paris Saint Germain starebbe aspettando l'offerta della Juventus per Neymar. I bianconeri sono l'ultimo club ad essersi messo sulle tracce del brasiliano e ci sarebbero già stati dei contatti con l'entourage dell'attaccante brasiliano. Oltre ad una cifra cash abbastanza alta, la Juventus potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite tecniche, tra le quali anche Paulo Dybala.

L'operazione di mercato, comunque, si presenta assai complicata, dal momento che l'ingaggio di Neymar è davvero moto alto (circa trentasette milioni di euro). Tuttavia, il Barcellona avrebbe rinunciato al giocatore brasiliano, a causa delle altissime richieste da parte del Paris Saint Germain. Inoltre, Neymar non avrebbe assolutamente escluso il suo arrivo a Torino. Il brasiliano, infatti, ne avrebbe parlato con il suoi ex compagni Buffon e Rabiot, dai quali avrebbe avuto riscontri estremamente positivi sulla società bianconera.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus. Il club bianconero, infatti, vorrebbe utilizzarlo per arrivare al terzino diciannovenne Miranda (che tanto piace a Fabio Paratici) e lo avrebbe offerto più volte al Barcellona. Il centravanti croato piace non poco al club blaugrana e non rientra nei piani di Maurizio Sarri, il quale vorrebbe puntare su attaccanti con diverse caratteristiche tecniche.