La Juventus, in questi giorni, sta cercando di sistemare le ultime cose sul mercato per poter consegnare a Maurizio Sarri una rosa un po' più snella per evitare tagli nella lista Champions.

Il primo giocatore che sarebbe in procinto di lasciare i bianconeri è Daniele Rugani. Infatti, nella giornata di ieri la Juve avrebbe incontrato la Roma proprio per parlare del difensore toscano.

Mentre per quanto riguarda Paulo Dybala al momento non ci sarebbero segnali in arrivo dalla Francia.

Infatti, il Paris Saint-Germain potrebbe tentare di arrivare alla Joya solo in caso di partenza di Neymar. Pertanto Dybala, dopo un'estate che lo ha visto al centro delle voci di mercato, adesso sembra essere più vicino alla permanenza a Torino. Poi certo nel Calciomercato può sempre succedere di tutto, ma l'argentino a questo punto dovrebbe restare a Torino.

Dybala diviso tra campo e mercato

Paulo Dybala è quindi pronto a riprendersi il suo posto nella Juve.

L'argentino ha avuto un'estate movimentata e sembrava non essere più al centro del progetto bianconero. Anche se ancora non è certo al 100% della permanenza a Torino, negli ultimi giorni la sensazione è che la Joya alla fine possa rimanere nel club bianconero. Anche perché al momento il Paris Saint-Germain non avrebbe mandato segnali concreti alla Juve per aprire una vera trattativa per l'argentino.

Inoltre, Paulo Dybala pare andare verso una maglia da titolare nell'attacco di Maurizio Sarri per la sfida di sabato contro il Parma.

In casa Juve comunque ci sarà qualche cessione, visto che la rosa ad oggi è troppo numerosa e qualcuno rischia di rimanere fuori dalla lista Champions. Perciò Paratici sta cercando di cedere alcuni giocatori. Un po' a sorpresa in uscita si è fatto il nome di Emre Can che potrebbe interessare a molti club.

La Juve riguardo al tedesco avrebbe fra le opzioni quella di uno scambio col Barcellona, ottenendo dai catalani Rakitic. Il croato vedrebbe di buon occhio in trasferimento a Torino, visto che pare essere alla ricerca di nuove sfide.

Rugani sarebbe ad un passo dalla Roma

Il futuro di Daniele Rugani sembra intanto essere davvero lontano Torino. Infatti su di lui ci sarebbe il forte interesse della Roma.

La Juve e il club giallorosso nella giornata di ieri hanno discusso proprio di Rugani e oggi le parti si riaggiorneranno.

Nella trattativa potrebbero essere inseriti due giovanissimi: Celar e Riccardi. Quest'ultimo però starebbe riflettendo sulla proposta bianconera sia a livello tecnico che economico, inoltre, il ragazzo è molto legato ai colori giallorossi. Qualora Riccardi non se la sentisse di lasciare la Roma, a quel punto verrebbe inserita una nuova contropartita tecnica.

Per quanto riguarda Rugani, invece, bisogna capire se andrà nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto o invece a titolo definitivo.