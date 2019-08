Il Calciomercato si avvia alle battute finali e probabilmente molte squadre in questa settimana potrebbero voler accelerare qualche trattativa. La Juventus è tra i club che probabilmente potrebbe fare qualcosa soprattutto in uscita. Il reparto dei bianconeri che può cambiare gli equilibri è l'attacco: infatti, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain sarebbero in uscita e poi c'è il capitolo Paulo Dybala. La Joya potrebbe ricevere qualche proposta magari dalla Francia soprattutto se Neymar dovesse lasciare il Paris Saint - Germain.

In caso di due uscite in attacco, la Juve potrebbe tentare l'assalto a Mauro Icardi. L'argentino si trasferirebbe di buon grado a Torino e non avrebbe fretta di chiudere. Insomma, Icardi sarebbe disposto ad aspettare ancora pur di raggiungere la Vecchia Signora. La Juve resterebbe dunque la prima scelta dell'argentino.

Non si fermano le voci di uno scambio tra Dybala e Icardi

L'incubo dei tifosi della Juventus è lo scambio con l'Inter fra Paulo Dybala e Mauro Icardi. I supporters bianconeri amano troppo il loro numero 10 per poterlo vedere in nerazzurro.

Le voci, però, di un possibile scambio tra Juve e Inter non si placano. I bianconeri, al momento, non sembrano intenzionati ad aprire una trattativa con i nerazzurri, ma negli ultimi giorni di mercato possa cambiare. Perciò resta da capire come evolverà il tutto, posto che la Juve qualora dovesse tenere in rosa Dybala sarebbe ben felice di poterlo rimettere al centro del progetto di Maurizio Sarri, mentre per l'Inter una permanenza di Mauro Icardi potrebbe essere un problema.

Al momento la volontà dell'argentino sembra chiara, ovvero approdare alla Juve o rimanere a Milano. Infatti, Icardi non avrebbe aperto alla possibilità di accettare la proposta del Napoli. Dunque il bomber argentino e Paulo Dybala potrebbero davvero spostare gli equilibri di questi ultimi giorni di mercato.

Anche Rugani resta in uscita

La Juventus, oltre, a pensare alle cessioni in attacco potrebbe fare anche qualche movimento in difesa.

In particolare, i bianconeri potrebbero cedere Daniele Rugani. Il difensore ultimamente non ha giocato nemmeno un minuto e questo fa credere che la sua avventura a Torino potrebbe essere finita. Rugani potrebbe interessare alla Roma che sta cercando un difensore centrale. I giallorossi, stanno riflettendo sul profilo del giocatore juventino, e chissà che nelle prossime ore non possa aprirsi una trattativa tra la società della Capitale e la vecchia signora.

Rugani, in questo precampionato, ha perso ulteriori posizioni nelle gerarchie della Juve davanti a lui ci sono ovviamente Bonucci, Chiellini, De Ligt ma anche Demiral. Perciò il numero 24 juventino difficilmente troverà spazio e dunque è possibile che possa pensare di andare a giocare altrove.