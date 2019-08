L'Inter continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri stanno definendo in queste ore l'acquisto di Alexis Sanchez in prestito dal Manchester United. L'attaccante cileno, però, potrebbe non essere l'ultimo rinforzo nel reparto avanzato da regalare ad Antonio Conte. Visto il passaggio al 3-5-2 e l'addio probabile di un elemento importante in passato come Mauro Icardi, infatti, i nerazzurri vogliono regalare al proprio allenatore quattro pedine di grande valore, con Lukaku, Sanchez, Lautaro e la quarta pedina da mettere a disposizione dell'ex allenatore del Chelsea. E quella pedina potrebbe essere Paulo Dybala, da sempre pallino dell'amministratore delegato del club nerazzurro, Giuseppe Marotta.

L'Inter pensa a Dybala

Paulo Dybala non sembra rientrare nei piani della Juventus in vista della prossima stagione. Un esempio lampante lo si è avuto già qualche settimana fa, con la Joya inserita nella trattativa con il Manchester United che avrebbe portato a Torino Romelu Lukaku. Affare saltato per la volontà dell'argentino, che ha rifiutato prima i Red Devils, poi il Tottenham. E con il mercato in Premier League, le contendenti per Dybala si sono ridotte sensibilmente.

L'attaccante bianconero è in orbita Inter, visto che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è un suo grande estimatore. Fu proprio lui a portarlo a Torino nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro. E quella stima sembra essere rimasta immutata, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, con Dybala che ha messo a segno solo cinque reti nell'ultimo campionato, oltre alle cinque reti messe a segno in Champions League (quattro contro lo Young Boys tra andata e ritorno nella fase a gironi).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

La svolta

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere all'Inter. Nelle ultime ore, infatti, si è raffreddato l'interesse del Paris Saint Germain, ultimo club che si era interessato alla Joya. La Juventus, però, pensa di venderlo per sistemare il bilancio con una plusvalenza importante. E proprio per questo, come sottolineato da FcInternews, potrebbe riprendere quota un clamoroso scambio tra bianconeri e nerazzurri, con Mauro Icardi che si trasferirebbe a Torino.

Unica soluzione che sembra pronto a prendere in considerazione Maurito al di fuori della permanenza a Milano. L'attaccante di Rosario, infatti, ha già rifiutato il trasferimento alla Roma, al Monaco e all'Arsenal mentre ha messo in stand by il Napoli. E con Dybala la squadra di Conte avrebbe un reparto avanzato di tutto rispetto, pronto a lanciare il guanto di sfida proprio alla Juve per lo scudetto.