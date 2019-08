Ci attendiamo dei giorni molti importanti dal punto di vista del Calciomercato: una delle società più attive è sicuramente la Juventus, impegnata soprattutto nelle cessioni di alcuni esuberi. Rugani, Matuidi e Mandzukic sono i possibili partenti, ma potrebbero aggiungersene altri: ad esempio il Barcellona è interessata ad Emre Can e Bentancur, mentre la cessione di Neymar potrebbe portare il Paris Saint Germain ad investire su Dybala, che non avrebbe garantito il posto da titolare in bianconero.

Ci attendiamo novità dalle situazioni di Rugani e Manduzic, entrambi apprezzati dalla Roma che potrebbe decidere di investire sui due. Secondo Libero, anche Matuidi potrebbe lasciare la Juventus entro il 2 settembre e l'agente sportivo del francese, Mino Raiola, lo avrebbe offerto all'Inter. Non ci sarebbero stati, però, segnali positivi da parte della società di Suning, anche per il prezzo richiesto dalla Juventus, ovvero 20 milioni di euro.

Juve, Raiola avrebbe offerto Matuidi all'Inter

Secondo il giornale italiano, Raiola avrebbe offerto Matuidi all'Inter, con la Juventus che chiede una somma notevole per il suo giocatore. Non si discutono le qualità tecniche del nazionale francese, ma il prezzo di 20 milioni sarebbe ritenuto notevole considerando che il suo contratto è in scadenza nel 2020 e che quest'anno ha compiuto 32 anni. Ovviamente sarebbe anche difficile organizzare una trattativa dato che mancano tre giorni alla fine del mercato, ma la volontà della Juventus resterebbe quella di cederlo.

Quest'anno, infatti, l'abbondanza nella mediana porterebbe il francese a giocare poco e, inoltre, le sue caratteristiche non lo farebbero essere il centrocampista ideale per il gioco di Maurizio Sarri. Proprio per questo, in caso di permanenza alla Juventus, potrebbe essere escluso dalla lista giocatori da registrare per la Champions League. Insieme a lui, gli altri a rischio 'taglio' sono Rugani e Mandzukic, che – come anticipato – potrebbero trasferirsi alla Roma prima della fine del calciomercato estivo.

Il sorteggio di Champions League

A proposito di Champions League, giovedì 29 agosto a Montecarlo sono stati sorteggiati i gironi della massima competizione europea, con la Juventus che dovrà affrontare Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Proprio il match contro gli spagnoli sarà un remake della scorsa stagione, quando la Juventus affrontò la squadra allenata da Simeone negli ottavi di finale.

Fu decisivo, come al solito, Cristiano Ronaldo, che nella partita di ritorno realizzò una tripletta. La Juventus poi uscì ai quarti di finale contro l'Ajax. La speranza per i tifosi bianconeri è che la Juventus possa arrivare più avanti possibile e magari trionfare, a 23 anni dall'ultima Champions League alzata allo Stadio Olimpico di Roma.