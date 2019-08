Mentre stasera si chiuderà la prima giornata di campionato con Inter-Lecce, di scena allo stadio Meazza alle ore 20:45, si entra nel vivo sul fronte Calciomercato con l'ultima settimana della sessione estiva. Uno dei club protagonisti potrebbe essere proprio quello nerazzurro viste alcune situazioni ancora in sospeso. Oltre a Alexis Sanchez, sempre ad un passo e che potrebbe chiudersi nella giornata di domani, c'è da definire anche la questione Mauro Icardi, nel mirino di Napoli e Juventus.

Negli ultimi giorni, poi, il club meneghino cercherà di piazzare Joao Mario per sostituirlo con un elemento forte fisicamente e dall'elevato tasso tecnico come richiesto da Antonio Conte.

L'Inter ci prova per Milinkovic-Savic

Identikit che risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic con Marotta che sarebbe pronto a presentare una nuova offerta alla Lazio. Il centrocampista serbo è stato ad un passo dal Manchester United questa estate, ma i Red Devils non hanno affondato il colpo non avendo definito la cessione di Paul Pogba al Real Madrid.

La Lazio, però, non ha mai chiuso le porte ad una sua partenza con il patron, Claudio Lotito, che si è sempre detto disposto a trattare. Questo anche alla luce di quanto successo lo scorso anno quando ha rifiutato offerte superiori ai cento milioni di euro.

La stagione al di sotto delle aspettative, nonostante il premio come miglior centrocampista del campionato italiano, ha determinato una netta svalutazione del cartellino Milinkovic.

Il serbo sarebbe perfetto per gli schemi tattici dell'Inter di Antonio Conte. Le sue caratteristiche, infatti, sono simili a quelle di Paul Pogba che l'allenatore salentino ha lanciato nell'élite del calcio mondiale quando era sulla panchina della Juventus. Allora il centrocampista francese era solo una grande promessa, arrivato a parametro zero proprio da quel Manchester United a cui è stato ceduto qualche anno dopo per una cifra monstre.

La possibile offerta

Inter che ha allacciato contatti con la Lazio nelle ultime settimane con Marotta che avrebbe perfezionato l'offerta che potrebbe convincere Claudio Lotito. I nerazzurri sono pronti ad accontentare il presidente biancoceleste che valuta Milinkovic-Savic ottanta milioni di euro con l'inserimento di due contropartite tecniche nell'affare. Il club nerazzurro è pronto a mettere sul piatto i cartellini di Matteo Politano e Roberto Gagliardini.

Qualche perplessità c'è solo sull'ex Sassuolo visto che l'Inter ha poche alternative in avanti e non è detto che si possa sposare alla perfezione con gli schemi di Inzaghi. Il centrocampista ex Atalanta, invece, è visto come il sostituto ideale del serbo da parte dello stesso tecnico della Lazio. Il conguaglio economico dovrebbe aggirarsi sui quaranta milioni di euro più bonus.