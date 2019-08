Squadra che vince non si cambia e l'Inter che ha vinto e convinto all'esordio casalingo contro il Lecce dovrebbe essere confermata in blocco anche a Cagliari per la seconda di campionato, prima in trasferta per gli uomini di Antonio Conte. Difficile che ci sia subito spazio per gli ultimi arrivati, Cristiano Biraghi ed Alexis Sanchez sperano di essere tra i convocati ed il cileno si augura di giocare almeno uno spezzone di partita.

Questo ovviamente lo deciderà Conte, tutto lascia presagire che gli undici di partenza saranno gli stessi della prima partita, compreso Ranocchia in difesa.

Squadra che vince non si cambia

L'unico nodo che potrebbe presentarsi tra le mani del tecnico nerazzurro è legato alla difesa dove, in effetti, de Vrij ha superato il problema fisico che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro il Lecce, praticamente poco prima del match.

Conte però sembra orientato a completare la linea a tre davanti ad Handanovic con Ranocchia, fermo restando l'indisponibilità di Godin che sta comunque recuperando e la conferma certa di D'Ambrosio e Skriniar. Alla luce della prestazione con la formazione salentina, sembra quasi obbligatoria la presenza dei due esterni di centrocampo, il rinato Candreva a destra ed Asamoah a sinistra, il ghanese è stato una vera spina nel fianco del Lecce.

In posizione centrale sono intoccabili Brozovic e Sensi, Vecino potrebbe essere ancora preferito a Barella il quale ci terrebbe comunque a giocare contro la squadra che lo ha lanciato al grande calcio. In attacco, confermatissima anche in questo caso, la coppia composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Cagliari senza Pavoletti

Sul fronte sardo la certezza, purtroppo per Maran, è legata all'assenza dell'infortunato Pavoletti.

Il tecnico rossoblu punterà parecchio sulla voglia di rivalsa di Radja Nainggolan che si trova subito ad affrontare la squadra in cui ha militato lo scorso anno, con risultati talmente altalenanti da spingere la dirigenza a metterlo fuori dal progetto. Il Cagliari dovrebbe schierarsi con Rafael tra i pali, Pinna e Pellegrini esterni bassi, Ceppitelli e Klavan in posizione centrale in difesa. A centrocampo rientra Rog, squalificato alla prima giornata che, pertanto, dovrebbe giocare a destra con Nandez sul versante opposto ed il citato Nainggolan in posizione centrale. Sulla trequarti Castro supporterà le due punte Joao Pedro e Cerri, quest'ultimo candidato alla sostituzione di Pavoletti.

Probabili formazioni a Cagliari, domenica 1 settembre alle 20.45

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Nainggolan, Nandez; Castro; Joao Pedro, Cerri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Brozovic, Vecino, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro.