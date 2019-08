La Juventus è impegnata nelle cessioni, con alcuni esuberi che la dirigenza non riesce a piazzare sul mercato. Fino a ad inizio agosto anche Higuain era sul mercato e i bianconeri hanno cercato di venderlo al miglior offerente. Quest'ultimo però ha sempre dichiarato la volontà di dimostrare tutto il suo valore alla Juventus e con l'impegno durante gli allenamenti ha convinto sia la dirigenza bianconera che il tecnico Sarri ad una sua permanenza. Da esubero è diventato un titolare e la partita contro il Parma lo ha consacrato come punta ideale per il gioco del tecnico toscano.

Juventus, Higuain è diventato titolare

L'evoluzione di Higuain in questa estate, in cui spesso era dato per partente, è stata notevole: con impegno ha acquisito di nuovo la fiducia dei tifosi e della dirigenza bianconera e adesso si candida ad essere l'attaccante titolare della Juventus per la stagione 2019-2020. Nella partita di Parma, si è notata un'ottima intesa fra Higuain e Cristiano Ronaldo e la capacità tecnica dell'argentino nel far salire la squadra è molto apprezzata da Maurizio Sarri.

La fiducia della dirigenza bianconera sarebbe dimostrata anche dalla volontà di rimettere in vendita negli store della Juventus la maglia numero 21 dell'argentino. Resta ovviamente libera la maglia numero 9, che la Juventus vorrebbe affidare all'eventuale acquisto nel settore avanzato, che sia in questo Calciomercato estivo o in quello invernale. La titolarità di Higuain, conquistata dall'ex Chelsea grazie all'impegno e all'ottima prestazione di Parma, metterebbe quindi in discussione la posizione di Dybala, che contro il Parma è rimasto in panchina.

Juventus, Dybala potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Il 10 bianconero potrebbe però essere ceduto prima del 2 settembre: le parole di Nedved dopo il sorteggio di Champions League hanno aperto alla possibilità di una partenza dell'argentino. Inoltre, la possibile cessione di Neymar al Barcellona potrebbe portare il Paris Saint Germain ad investire su un sostituto dell'attaccante brasiliano e sicuramente Dybala è un giocatore apprezzato dalla dirigenza francese, in particolar modo dal direttore tecnico Leonardo.

Sarebbe però da escludere il passaggio all'Inter, poiché ci sarebbe il veto del presidente bianconero Agnelli ad un'eventuale scambio fra Icardi e la Joya. Per quanto riguarda la punta dell'Inter, si attendono novità: il giocatore dovrebbe essere ceduto prima del 2 settembre, anche perché una sua eventuale permanenza potrebbe portare ad una ulteriore svalutazione del suo cartellino. La dirigenza interista ha quindi tutto l'interesse a cedere quanto prima la punta, ormai fuori rosa.