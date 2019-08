In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il concetto è stato ribadito anche ieri nel prepartita dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, in risposta a quanto dichiarato dalla moglie e agente dell'ex capitano, Wanda Nara, negli studi di Tiki Taka domenica sera.

L'Inter convoca Wanda

Il caso Mauro Icardi continua a tenere banco all'interno dell'Inter. Come era prevedibile, le parole rilasciate da Wanda Nara a Tiki Taka domenica sera, secondo cui qualcuno vorrebbe la permanenza dell'attaccante in nerazzurro, non sono state prese bene dalla società e in particolar modo dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ieri prima di Inter e Lecce ha ammesso il fastidio per i tempi e i modi utilizzati ai microfoni di Dazn:

"Le dichiarazioni di Wanda Nara su Icardi ci provocano un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi.

E smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell'Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato il giocatore a restare. La nostra strategia è precisa e l'abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell'Inter può stravolgere questa linea comune".

Anche per questo motivo la showgirl argentina è stata convocata in sede per la giornata di oggi e terrà un faccia a faccia proprio con l'ex dirigente della Juventus e con il presidente Zhang.

Sarà ribadita la volontà di non puntare su di lui, sottolineando come sia fuori dal progetto, cercando di portarlo ad accettare il trasferimento in questa sessione di calciomercato.

Contatto con la Juventus

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere alla Juventus. I bianconeri seguono l'attaccante argentino da tempo e questa sembra essere la volta buona affinché l'attaccante si accasi a Torino. C'è stato il primo contatto tra Marotta e Paratici e l'Inter ha ribadito la propria posizione: per Maurito chiede ottanta milioni di euro o il cartellino di Paulo Dybala.

La Joya avrebbe detto si ai nerazzurri dopo aver sentito proprio l'amministratore delegato del club meneghino, Marotta, che alla Juve lo portò nell'estate del 2015, acquistandolo per quaranta milioni di euro dal Palermo. Uno scambio alla pari che sistemerebbe i conti di entrambe le società in ottica fair play finanziario vista la grande plusvalenza che metterebbero a segno.