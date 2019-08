È sicuramente uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo, considerando la sua volontà di lasciare la sua attuale società, volontà dichiarata già da diverso tempo: parliamo ovviamente di Neymar, che non vuole più rimanere al Paris Saint Germain e starebbe considerando diverse possibilità pur di lasciare Parigi. Come è noto però il 'sogno' del brasiliano sarebbe quello di ritornare a Barcellona, dove ha disputato le sue migliori stagioni a livello europeo al fianco del suo grande amico Messi.

Di recente il papà procuratore ha avuto modo di parlare con molte società europee per sondare la loro eventuale disponibilità a trattare il suo acquisto ma alla fine le principali interessate restano sempre Real e Barcellona. Proprio la società di Perez avrebbe offerto 100 milioni più Bale, Navas e James Rodriguez, offerta rispedita al mittente mentre secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sport Mediaset, la società catalana in settimana volerà a Parigi per presentare un'importante offerta per riportare il brasiliano a Barcellona.

Neymar, possibile offerta del Barcellona

Come scrive il noto sito sportivo, la dirigenza catalana è pronta a presentare una super offerta per Neymar. L'idea è quella di offrire diverse possibilità al Paris Saint Germain, così che la società francese possa accettare quella ritenuta più vantaggiosa. Una di queste è il prestito con diritto di riscatto a 140 milioni di euro nella stagione 2020-2021, oppure la possibilità di acquisto a titolo definitivo promuovendo un prestito con obbligo di riscatto nel 2021-2022 a 170 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Inoltre a quest'ultima offerta il Barcellona vorrebbe aggiungere anche il cartellino del centrocampista offensivo francese ex Borussia Dortmund Dembelé, acquistato dalla società catalana nel 2017 per 125 milioni di euro più bonus. Due offerte importanti che il Paris Saint Germain valuterà considerando che oramai Neymar è in un rapporto non ideale sia con la società che con la tifoseria francese. Se fosse confermata tale trattativa salterebbe quindi il possibile passaggio del brasiliano a Torino.

Neymar, interesse della Juventus

Le indiscrezioni di qualche giorno fa confermavano la possibilità di un arrivo di Neymar alla Juventus, considerando che i bianconeri avrebbero potuto inserire un giocatore apprezzato dalla dirigenza del Paris Saint Germain, ovvero Dybala. Nelle ultime ore però le voci di mercato riguardano in qualche modo un possibile interessamento della società francese, in caso di cessione di Neymar, per l'attaccante del Crystal Palace Zaha, valutato una somma superiore ai 100 milioni di euro dalla società inglese.

Questo potrebbe determinare una conferma quasi certa di Dybala alla Juventus anche se alcuni media continuano a sostenere il possibile scambio fra Icardi ed il 10 bianconero.