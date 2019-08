Quest’ultima settimana di Calciomercato si annuncia calda per i top club che starebbero cercando di sistemare gli organici ad hoc per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra i club europei che in ogni stagione cercherebbero di attrezzarsi per la conquista del campionato nazionale e per la Champions League c’è la Juventus. In questa sessione il club di Andrea Agnelli, dopo aver acquistato sette nuove pedine e cambiato allenatore, starebbe trovando difficoltà nello sfoltire la rosa da quelli che sono considerati esuberi perché non rientrano nei piani del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

Lo status di Dybala

Nella lista dei partenti ci sarebbe anche il nome di Paulo Dybala che era stato inserito nell’affare con il Manchester United per lo scambio con Lukaku, poi saltato soprattutto per volontà del numero dieci bianconero. Dopo la fumata nera con i Red Devils, l’argentino è stato tolto ufficialmente dal mercato, ma la sua permanenza rimarrebbe comunque in bilico. La Joya, convocato per la prima di campionato contro il Parma, ha seguito tutto il match dalla panchina e il suo dissenso sarebbe aumentato quando l’allenatore in seconda Martusciello ha sostituito Higuain con Bernardeschi.

Il desiderio del ragazzo di Laguna Larga sarebbe quello di rimanere agli ordini di Maurizio Sarri e cercare un rilancio al fianco di Cristiano Ronaldo, il quale però in assenza di altri nove sembrerebbe avere più feeling con Gonzalo Higuain (altra pedina considerata partente, ma che ora sembrerebbe destinata a rimanere in bianconero).

Torna l'idea dello scambio

Questa situazione di stallo, dovuta anche alla permanenza fino ad oggi di Neymar al PSG che avrebbe visto in Dybala il sostituto ideale, farebbe ritornare in auge, secondo "La Repubblica", l’ipotesi dello scambio sull’asse Juve-Inter tra Dybala e Icardi.

Paratici avrebbe preferito di gran lunga la pista francese per la cessione della Joya, ma in assenza di questa potrebbe a malincuore intavolare una trattativa con il suo ex capo Beppe Marotta, il quale è stato perentorio nel dire che cederebbe l’argentino di Rosario solo in cambio del numero 10 bianconero. Sia Paratici che Sarri apprezzerebbero molto l’ex capitano nerazzurro, considerato fuori rosa dalla società Suning, malgrado sia lui che la che la moglie-agente Wanda Nara abbiano ribadito più volte la volontà di rimanere a Milano.

Maurito, al di là delle parole per la stampa, alla Juve ci andrebbe e lo dimostra il fatto che abbia rifiutato la corte di Roma, Napoli e Monaco. Anche per il ragazzo di Laguna Larga, dopo un’annata con più ombre che luci, non sarebbe proficua un’altra stagione da riserva di lusso. Con un occhio alla partita contro il Napoli di sabato, durante la quale potrebbe essere in panchina Sarri, che starebbe cercando di recuperare dalla polmonite, e con un altro al mercato, la Juventus si appresterebbe ad affrontare una settimana decisiva e importante per il futuro.