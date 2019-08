Inter e Juventus ancora protagoniste nell'ultima settimana di Calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcuni ritocchi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, mentre i bianconeri hanno l'esigenza di vendere per abbassare i costi eccessivi e vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. E gli interessi di entrambe le società potrebbero intrecciarsi in questi ultimi giorni, cercando di sistemare i rispettivi bilanci in ottica fair play finanziario.

Al centro dei discorsi, infatti, continua ad esserci il possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi, viste le importanti novità che potrebbero arrivare in questi giorni.

L'Inter sogna Dybala

Il grande sogno di mercato dell'Inter risponde al nome di Dybala. Il fantasista argentino è un pallino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che lo portò alla Juventus nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro.

La Joya ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative lo scorso anno, realizzando solo cinque reti in campionato e cinque reti in Champions League e questo ha probabilmente influito sulle scelte della società bianconera, che ora sembra disposta a trattare la sua cessione.

Il giocatore, tra l'altro, nel match d'esordio di quest'anno della Juventus, disputato al Tardini contro il Parma, è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Sono entrati Bernardeschi e Cuadrado, ma l'argentino è rimasto fuori. Una scelta che ha alimentato ulteriormente i rumors di mercato. Che Dybala sia sul mercato ormai sembra scontato e lo si era intuito già nelle scorse settimane. La Juve, infatti, aveva cercato di inserirlo prima nello scambio con il Manchester United per Romelu Lukaku, poi finito proprio all'Inter, e poi ha provato a cederlo al Tottenham. In entrambi i casi, però, la Joya ha detto di no ad un possibile trasferimento in Inghilterra.

L'apertura della Juventus al fotofinish

La Juventus ha cercato sempre di evitare di sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Dybala. Ad una settimana dalla fine del calciomercato, però, la cosa adesso sembra inevitabile. I bianconeri, infatti, seguono da tempo Icardi e adesso lo scambio sembra davvero possibile. La maglia numero nove della Juve è libera, e potrebbe finire proprio sulle spalle dell'ex capitano dell'Inter.

Marotta ha sempre fatto presente al club torinese che per Maurito chiede ottanta milioni di euro o il cartellino di Dybala. Lo scambio sembra essere la soluzione più plausibile, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', visto che sistemerebbe i bilanci di entrambe le società, realizzando una plusvalenza monstre.