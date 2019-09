La crescita sportiva dell'Inter passa inevitabilmente anche da quella commerciale. Merito sicuramente del gran lavoro della proprietà Suning che, oltre a garantire la solidità economica, sta evidentemente aprendo importanti mercati asiatici alla quale l'Inter è pronta ad attingere. Uno degli sponsor storici della società di Suning è sicuramente la Pirelli, brand presente sulle maglie dal lontano 1995.

Un legame nel tempo, garantito anche dalla presenza per tanti anni nel consiglio d'amministrazione dell'Inter dell'amministratore delegato del noto marchio di pneumatici, e di cui è stato anche presidente dal 1996 al 2015, ovvero Marco Tronchetti Provera. Uno dei possibili cambiamenti che la proprietà dell'Inter potrebbe attuare è proprio il brand sulle maglie: secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Cina, nello specifico da Titan Sport, la società di Suning sarebbe pronta a sostituire Pirelli con un altro brand, ovvero con Hengchi, casa automobilistica specializzata in auto elettriche di proprietà del gruppo Suning.

Possibile addio allo sponsor Pirelli: in arrivo il marchio Hengchi

Potrebbe essere Hengchi il nuovo sponsor commerciale dell'Inter, che andrebbe a sostituire lo storico brand Pirelli presente oramai dal 1995 sulle maglie della squadra milanese. Il nuovo sponsor rappresenta una casa automobilistica cinese che produce auto elettriche e che ha tutta l'intenzione di entrare in maniera veloce nel mercato globale.

Hengchi fa parte del gruppo Evergrande, e il viaggio a Milano di Xu Jiayin, che si è ritrovato a cena con Zhang Jindong, sarebbe stato un assaggio per preparare il lancio del marchio di automobili elettriche. Fra l'altro, l'altra società di calcio di proprietà di Suning (Guanzhou Evergrande) ha già esposto sulle maglie dello staff tecnico (a capo vi è Fabio Cannavaro, tecnico della squadra cinese) il brand cinese.

Inter e Hengchi, possibile intesa sulla base di 100 milioni di euro

Sul canale sportivo di Suning (PPTV) è stato già esposto il marchio Hengchi automobile, il che potrebbe significare una prossima intesa commerciale fra l'Inter e l'azienda di automobili elettriche. Sarà importante da questo punto di vista il consiglio d'amministrazione previsto per giovedì 26 settembre, in cui sarà ufficializzata la data della prossima assemblea dei soci, prevista per fine ottobre.

Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, secondo Titan Sport, l'intesa potrebbe svilupparsi sulla base di 100 milioni di euro. Una somma notevole, giustificata dal fatto che il brand Hengchi vuole entrare nel mercato europeo e fare concorrenza ai brand più famosi di automobili elettriche.