Questa sera si gioca una delle partite più sentite del campionato: il derby di Milano tra Milan e Inter. Due squadre che stanno attraversando momenti differenti ma che, in classifica, sono distanziate da soli tre punti. I rossoneri, nonostante dopo la sconfitta all'esordio con l'Udinese abbiano vino tutte e due gare successive con Verona e Brescia, sono sempre nel mirino della critica per il gioco offerto.

I nerazzurri, invece, sono a punteggio pieno in testa alla classifica, ma devono dare già risposte importanti dopo il passo falso in Champions League con lo Slavia Praga. Una partita che, dunque, potrebbe dare il giusto entusiasmo ad una e lanciare nella crisi l'altra. Per questo, secondo alcune indiscrezioni, il Presidente nerazzurro Zhang avrebbe cenato con la squadra.

Zhang carica l'Inter

Inter che è chiamata a dare un calcio alle polemiche di questi ultimi giorni.

E' bastato il passo falso contro lo Slavia Praga in Champions League per dare vita a rumors di vario genere. In particolar modo, a far discutere è stata la presunta rissa sfiorata negli spogliatoio tra Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Quello che ha stupito non è stato un normale episodio di spogliatoio, ma il fatto che sia avvenuto fuori e ieri in conferenza stampa Antonio Conte ha rimarcato questa cosa, sottolineando come si debba cambiare, visto che non vuole che accadano nuovamente certi fatti.

Squadra che, alla vigilia del derby contro il Milan, sarebbe stata a rapporto anche con il Presidente, Steven Zhang. Il figlio del patron di Suning vuole far sentire la società vicino alla squadra e per questo ha deciso di cenare con i giocatori ieri sera. Il Presidente ha sottolineato l'importanza dell'impegno, di essere consapevoli come un successo possa lanciare la sfida in maniera definitiva alla Juventus nella corsa al titolo.

Derby molto sentito da tutti, tanto che l'altro giorno, alla Bocconi, Zhang non ha voluto neanche fare il nome del Milan, definendola come l'altra squadra.

I dubbi di Conte

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha ancora qualche dubbio da sciogliere in vista del derby di questa sera. Il primo è sulla fascia destra, dove sono da valutare le condizioni di Antonio Candreva. Qualora non dovesse farcela, al suo posto ci sarà Danilo D'Ambrosio.

In mezzo al campo si giocano una maglia da titolare Vecino, protagonista del derby di ritorno dello scorso anno, e Barella, autore del gol del pari contro lo Slavia Praga in Champions League. L'ultimo dubbio è in attacco, dove l'unico sicuro del posto è Romelu Lukaku, che ha recuperato dalla contrattura alla schiena. Politano sembra in vantaggio su Lautaro Martinez, ma il Toro farà di tutto per convincere l'allenatore nerazzurro a puntare ancora su di lui.

Ancora panchina per Alexis Sanchez.