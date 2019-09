Si accendono i riflettori sull'attesissimo derby della Madonnina: Milan-Inter. Stasera 21 settembre, lo stadio San Siro si riempirà di supporter nerazzurri e rossoneri, pronti a sostenere la propria squadra. Siamo alla quarta giornata di Serie A e in cima alla classifica del campionato c'è proprio il team guidato da Antonio Conte. Per ora l'Inter è imbattuta con tre vittorie su tre. Il Milan, al contrario, ha iniziato l'annata con il piede sbagliato, infatti nella prima giornata di campionato è stata sconfitta dall'Udinese.

Coloro che non potranno recarsi a Milano per vedere l'evento dal vivo, potranno seguire la partita in diretta tv e in streaming online.

Diretta tv e lo streaming di Inter-Milan: arriva Dazn1

La diretta Inter-Milan sarà trasmessa esclusivamente sulla piattaforma in streaming Dazn. Ma per i clienti Sky, dal 20 settembre, è stato lanciato un canale denominato 'Dazn 1', presente al tasto 209 del telecomando. Grazie a questo canale si potranno vedere le partite trasmesse sulla piattaforma on-demand comodamente sul proprio televisore.

Tuttavia, anche non possedendo Sky, esiste la possibilità di vedere il derby della Madonnina in tv.

In questi casi è necessario possedere una smart tv di ultima generazione oppure una PlayStation 4 o una Xbox One. Chi vuole, può seguire la partita anche attraverso uno smartphone o un tablet, basta solamente disporre di una buona connessione internet per evitare problemi di buffering.

C'è fermento nell'aria, specialmente a Milano dove nerazzurri e rossoneri sono in attesa di conoscere l'esito finale del match.

A voler essere precisi, questo è il 171esimo derby della Madonnina disputato in Serie A. In assoluto, invece, è il derby numero 224. Con 64 vittorie, l'Inter è la squadra che ha trionfato maggiormente.

Serie A: le probabili formazioni di Inter e Milan al derby

Nonostante quest'anno i nerazzurri risultino tra le favorite alla vittoria del campionato, è risaputo che in un derby può succedere di tutto.

Sono molte settimane che il club nerazzurro non perde e il Milan potrebbe interrompere questo filone positivo. L'Inter è reduce da un impegno infrasettimanale in Champions League e mercoledì i giocatori dovranno misurarsi con la Lazio. Invece, il Milan non ha impegni europei ma dovrà disputare due prossime partite difficili, dapprima giovedì con il Torino e poi domenica con la Fiorentina.

Mister Giampaolo non potrà schierare Davide Calabria a causa della squalifica rimediata nella scorsa partita contro il Verona.

Spazio al probabile 4-3-2-1 con Donnarumma in porta, Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessié, Biglia e Calhanoglu a centrocampo e Suso, Paqueta alle spalle di Piatek.

Mister Antonio Conte scenderà in campo con il probabile 3-5-2 con capitano Handanovic tra i pali, Godin, de Vrij e Skriniar in difesa, D'Ambrosio e Asamoah sulle fasce laterali, Vecino, Brozovic e Sensi dietro al duo offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.