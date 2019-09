Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A, di cui oggi 1° settembre sono in programma le partite valide per la seconda giornata.

La super sfida di questa domenica è sicuramente quella che vedrà scendere in campo la Lazio contro la Roma, nell'attesissimo Derby della Capitale in programma alle ore 18,00.

Per tutti i tifosi l'incontro sarà visibile in diretta televisiva e anche in streaming online sui canali a pagamento della pay tv di Sky.

Dove seguire il derby Lazio-Roma in diretta tv e streaming online: fischio d'inizio alle 18

Come dicevamo, il fischio d'inizio del derby tra Lazio e Roma di oggi è in programma alle ore 18,00. La partita sarà trasmessa in diretta, in esclusiva assoluta, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport. Per tutti i clienti che sono abbonati alla pay tv satellitare vi è anche la possibilità di seguire l'incontro di oggi in diretta streaming online attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Grazie a Now Tv, chi non possiede un abbonamento alla pay tv satellitare di Murdoch, potrà comunque scegliere di acquistare la visione del derby della Capitale, pagando il pass giornaliero di 7.99 euro. In ogni caso, sarà assicurata una copertura live della partita di oggi sulle pagine Facebook e Twitter delle due squadre, dove verrà fatta la diretta minuto per minuto di quello che sta accadendo in campo all'Olimpico, al cospetto di oltre 50 mila spettatori.

Grande spazio al derby della Capitale, inoltre, sarà assicurato anche nel corso delle trasmissioni in onda sulle tv generaliste di questa sera.

Nel dettaglio alle ore 23 è in programma l'appuntamento con La domenica sportiva su Rai 2 condotto da Paola Ferrari, mentre su Italia 1, a partire dalle 23.20 è in programma il secondo appuntamento della stagione con Tiki Taka.

Ieri sera la Juventus ha battuto il Napoli grazie ad un clamoroso autogol

In attesa di scoprire quale sarà l'esito del Derby della Capitale di questa sera, ricordiamo che ieri sera si è giocato un altro big match di questa seconda giornata di campionato.

Parliamo di Juventus-Napoli, finita 4-3, che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tifosi azzurri.

Dopo un inizio scoppiettante per la Juventus, che si è portata addirittura sul 3-0, c'è stata la rimonta clamorosa del Napoli di mister Ancelotti. A pochi minuti dal fischio finale dell'incontro, quando ormai il match tra Juve e Napoli sembrava essere destinato a finire sul 3-3, ecco che però c'è stato il colpo di scena clamoroso.

Un autogol da parte di Koulibaly ha consegnato la vittoria alla squadra bianconera e lasciato l'amaro in bocca ai tantissimi tifosi partenopei che avevano creduto in questo miracolo calcistico.