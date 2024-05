Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la Roma e la Juventus potrebbero entrare in contatto nella prossima estate per almeno due calciatori: ai giallorossi infatti piacerebbe Federico Chiesa e Filip Kostic. Per il primo le trattative potrebbero non essere semplici per costi e volontà del club bianconero di trattenere il calciatore: Per quello che riguarda Kostic invece, l'operazione troverebbe il benestare di tutte le parti.

Juventus, la Roma punta Chiesa per accontentare Daniele De Rossi

Le strade di Roma e Juventus potrebbero incrociarsi nella prossima sessione di Calciomercato estiva: il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi sarebbe uno dei maggiori estimatori del profilo di Federico Chiesa e l'ultima partita giocata dall'esterno proprio all'Olimpico avrebbe incrementato la stima del tecnico nei confronti dell'attaccante.

A giugno dunque e soprattutto se la Juventus non riuscisse a rinnovare il contratto con il classe '97, quello che sarà il nuovo direttore sportivo dei capitolini (Burdisso tra i tanti) potrebbe presentarsi alla Continassa con il mandato firmato DDR e contrattare con Cristiano Giuntoli per tentare di strappare dai bianconeri proprio Federico Chiesa. Un compito che potrebbe non essere semplice per diversi motivi: innanzitutto la stessa Juventus avrebbe intenzione di trattenere l'attaccante almeno un altro anno, facendogli firmare un rinnovo ponte fino al 2026 per cederlo poi senza dover scendere a compromessi economici. Secondo poi, perché il prezzo di Chiesa ad oggi oscillerebbe tra i 35 ed i 40 milioni di euro, una somma di cui la Roma disporrebbe se centrasse la qualificazione alla prossima Champions League.

Un fattore che classifica alla mano, sembrerebbe complicarsi settimana dopo settimana per gli uomini di Daniele De Rossi.

Roma, della Juventus piacerebbe anche Kostic: il serbo potrebbe prendere il posto di Spinazzola

La Roma e la Juventus potrebbero non discutere nella prossima estate soltanto del profilo di Federico Chiesa ma anche per quello di Filip Kostic: i giallorossi infatti avrebbero messo nel mirino l'esterno serbo dopo aver capito che la relazione lavorativa con Leonardo Spinazzola dovrebbe concludersi al termine della stagione in corso.

Kostic dunque sarebbe visto dai dirigenti giallorossi come il sostituto perfetto in quanto capace di coprire tutta la fascia sinistra, avendo esperienza e carisma paragonabile a quello dell'uscente Spinazzola. La Juventus a sua volta non porrebbe veti nella cessione del fluidificante classe '92 ma anzi lo valuterebbe una somma a ribasso rispetto a quanto richiesto nella scorsa annata, vale a dire 10 milioni di euro.