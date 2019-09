Tutta la Serie A su Sky attraverso un nuovo canale: è arrivata da poche ore l'ufficialità dell'accordo tra la rete satellitare e DAZN, il servizio di streaming online arrivato l'anno scorso in Italia che deteneva l'esclusiva di tre partite del massimo campionato nazionale per ognuna delle 38 giornate, più la Serie B e altre competizioni straniere come la Liga spagnola, la Ligue 1 francese e la FA Cup anglosassone.

DAZN entra in Sky e nasce il canale 209 DAZN1: accordo fino al giugno 2021

Sky e DAZN hanno deciso di accordarsi per andare incontro ai desideri di tutti i tifosi e gli appassionati del pallone dopo che l'anno scorso, e per queste prime due giornate di campionato incluso lo spettacolare big match Juventus-Napoli, si erano divise la posta in palio per la visione del grande calcio in televisione. L'accordo, che ha portato alla nascita del canale DAZN1, durerà fino al giugno 2021.

Sul canale 209 della rete satellitare, quindi, da venerdì 20 settembre sarà possibile vedere le tre partite di ogni giornata di Serie A (anticipo del sabato delle 20:45, match domenicale delle 12:30, una gara domenicale delle 15) in esclusiva DAZN, ma anche due match di Serie B ed altri eventi inseriti nel palinsesto DAZN, tra cui probabilmente anche qualche partita dei campionati esteri. La prima grande partita visibile sul nuovo canale, quindi, sarà l'accesa stracittadina di Milano, il derby della Madonnina Milan-Inter in programma sabato 21 settembre.

Da mercoledi 4 settembre al via gli abbonamenti al nuovo canale: come attivarli?

Già a partire da sabato 31 agosto sul nuovo canale 209 di Sky è attivo il video informativo che spiega nel dettaglio come fare per attivare l'abbonamento DAZN per i clienti della rete satellitare. Il canale DAZN1 sarà disponibile per i clienti con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che decideranno di abbonarsi online alla nuova offerta Sky-DAZN e che attiveranno l’account DAZN.

Il servizio, inoltre, sarà fruibile in modo totalmente gratuito per i clienti già abbonati a Sky Calcio e Sky Sport da più di tre anni, mentre per gli altri abbonati via satellite l'abbonamento Sky-DAZN costerà 7,99€ al mese anziché 9,99€. La nuova offerta, fa sapere Sky, sarà attivabile solamente online, sul sito sky.it/faidate o su App Fai Da Te. Gli abbonamenti saranno sottoscrivibili a partire da mercoledì 4 settembre.

L'intera programmazione DAZN, per coloro i quali avessero già sottoscritto l'abbonamento con la rete di servizio streaming online dedicato alla Serie A e non solo, continuerà ad essere disponibile con l'app DAZN nella sezione app di Sky Q o in modalità streaming sui dispositivi supportati.