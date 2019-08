La 2ª giornata di Serie A proporrà il big match tra Juventus e Napoli. Il prossimo turno di campionato vedrà affrontarsi le principali indiziate per la vittoria dello scudetto. I bianconeri riceveranno gli azzurri all’Allianz Stadium di Torino sabato 31 agosto 2019 alle ore 20.45.

La diretta tv sarà trasmessa su Sky, mentre attraverso l’app di Sky Go si potrà guardare il match in streaming. La squadra di Maurizio Sarri, che non sarà in panchina, è reduce dalla vittoria per 0-1 su campo del Parma.

A segno Giorgio Chiellini allo Stadio Tardini. La squadra di Carlo Ancelotti si è imposta per 3-4 sul campo della Fiorentina, soffrendo parecchio e non senza polemiche dovute ad errori arbitrali. Dries Mertens, Lorenzo Insigne (doppietta) e José María Callejón hanno portato i 3 punti. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà tra Juventus e Napoli, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club in Serie A.

Bilancio a favore dei bianconeri tra le mura amiche

La Juventus ha ospitato per 73 volte il Napoli a Torino. Il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri, che hanno conquistato 45 vittorie, a fronte di 20 pareggi e 8 sconfitte. La Vecchia Signora ha messo a segno 129 goal, incassandone 68 in tutto. La scorsa stagione finì 3-1. Dopo il vantaggio di Dries Mertens nelle fasi iniziali, pareggiò i conti Mario Mandžukić poco dopo la metà del primo tempo.

L’attaccante croato raddoppiò nei primi minuti della ripresa, prima del goal di Leonardo Bonucci. L’ultimo successo del Napoli risale a due stagioni fa, quando in piena corsa scudetto s’impose per 0-1 con rete di Kalidou Koulibaly. Una vittoria che mancava dalla stagione 2009/10, quando gli azzurri vinsero 2-3. David Trézéguet e Sebastian Giovinco sembravano aver indirizzato il match verso una direzione, ma la doppietta di Marek Hamšík e il goal di Jesús Dátolo ribaltarono il risultato a Torino.

L’ultima partita finita in parità risale alla stagione 2010/11. Il risultato fu di 2-2: gol di Giorgio Chiellini e Alessandro Matri per i piemontesi e di Christian Maggio e Cristiano Lucarelli per i campani.

Se vengono considerate le partite complessive tra Juventus e Napoli in Serie A, il bilancio risulta a favore dei bianconeri, che hanno ottenuto 68 vittorie in 146 gare disputate, a fronte di 47 pareggi e 31 vittorie.

C’è meno divario riguardo ai goal realizzati: 215 contro 157. La scorsa stagione vinse anche allo Stadio San Paolo la Vecchia Signora, imponendosi 1-2. La prima frazione di gioco vide gli ospiti andare in doppio vantaggio con Miralem Pjanić e Emre Can, con José María Callejón a segno nella ripresa. La partita fu caratterizzata dall’espulsione di Alex Meret proprio in occasione della prima rete della Juventus di Pjanic, con il centrocampista bosniaco espulso poi a sua volta per somma di ammonizioni.