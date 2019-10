Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato sicuramente dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, e confermato dal tecnico Antonio Conte, e per questo è stato messo sul mercato. Dopo aver rifiutato diverse proposte, l'ex capitano ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro.

E con la maglia del club parigino il giocatore sembra essere tornato su grandi livelli tanto che si comincia a discutere già del suo possibile riscatto.

Psg colpito da Icardi

Il rendimento di Mauro Icardi è stato sicuramente buono in questi primi mesi al Paris Saint Germain. Dopo un mese in cui ha dovuto recuperare la forma migliore, il centravanti argentino è diventato uno dei titolari dello scacchiere tattico del tecnico dei parigini, Tuchel.

L'inserimento del giocatore è stato favorito anche dai problemi fisici avuti da Kylian Mbappé, Neymar e Cavani. Fino ad ora sono quattro le reti messe a segno in quattro partite giocate in Ligue 1, di cui due realizzate nel grande classico giocato contro il Marsiglia domenica, equivalente al derby d'Italia tra Inter e Juventus. Anche in campo europeo il suo rendimento è stato al di sopra delle aspettative, visto che Maurito ha continuato a fare quello che sa fare meglio, cioè i gol.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter

Tre sono le reti messe a segno in tre partite in Champions League, continuando l'ottima media che aveva già con l'Inter, visto che lo scorso anno in sei gare mise a segno quattro reti.

Prestazioni che non sono passate inosservate, con il Paris Saint Germain e il suo dirigente di punta, Leonardo, che, dopo averlo portato a Parigi la scorsa estate, ora penserebbe già al riscatto.

L'azione del Psg

Il Paris Saint Germain è stato colpito così tanto dal rendimento di Mauro Icardi che sarebbe pronto a sedersi già al tavolo delle trattative per riscattare subito il centravanti argentino.

Stando a quanto riportato nelle scorse ore da Tuttomercatoweb, infatti, il club parigino sarebbe pronto a riscattare l'attaccante perfino con qualche mese di anticipo rispetto a quanto pattuito. .

Questa sarebbe una situazione che potrebbe aiutare non poco l'Inter sul mercato a gennaio, vista l'esigenza di dover rinforzare la rosa, in particolar modo a centrocampo. E una cessione anticipata farebbe realizzare una plusvalenza da quasi settanta milioni di euro che, unita a quella realizzata con la cessione di Gabigol, permetterebbe alla società nerazzurra di potersi muovere in piena libertà, accontentando le richieste del proprio tecnico Antonio Conte.