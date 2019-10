Continua ad essere il futuro di Mario Mandzukic a tenere banco nelle notizie di Calciomercato della Juventus. Ne parlano tanto soprattutto in Inghilterra dove il Manchester United è una delle squadre più accreditate per portarsi a casa il croato a gennaio. Attenzione, però, perché la prossima finestra di mercato è ancora lontano e la concorrenza aumenta di giorno in giorno tra club spagnoli alla finestra e ipotesi medio orientali decisamente ricche.

Nel frattempo l’attaccante aspetta, non si allena con i compagni e non scende in campo. Dopo il pareggio di Lecce in molti hanno invocato il suo nome ma Maurizio Sarri ormai ha scelto. Il reparto avanzato bianconero non ha bisogno di Mandzukic, con Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain si può correre su tre fronti senza problemi. Così Paratici, ormai da mesi, sta cercando una sistemazione al suo esubero di lusso che “pesa” sul bilancio per quattro milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus: super offerta dal Qatar per Mandzukic

L’ultima news per il calciomercato della Juventus sulla questione Mandzukic arriva dall’Inghilterra. Secondo il popolare quotidiano The Sun, che diffonde la notizia tramite il suo sito web, una squadra del Qatar è tornata alla carica per il vice campione del mondo. Si tratta dell’Al Duhail che avrebbe messo sul piatto un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione (circa 6,4 milioni di sterline) per il calciatore.

Una somma decisamente alta per il 33enne che però, già nel recente passato, aveva rifiutato ogni destinazione fuori dall’Europa. Ha voglia di grande calcio e non pensa che un trasferimento in un campionato di basso livello sarebbe l’alternativa giusta per chiudere la sua carriera.

Così Rui Faria, ex assistente di Mourihno proprio allo United e ora coach dell’Al Duhail vorrebbe provare con questa super offerta a fargli cambiare idea.

La proposta indecente potrebbe però non bastare, anche perché la trattativa tra Mandzukic e il Manchester United sembra molto avanzata e rappresenta la destinazione decisamente più gradita al giocatore. Solskjaeer, al momento, ha un solo attaccante centrale, Marcus Rashford, che tra l’altro non ha proprio le caratteristiche del centravanti puro. I Red Devils mettono così sul piatto anche la possibilità di essere davvero protagonista, un fattore determinante per chi non gioca una partita ufficiale dalla stagione scorsa.

Non solo United, su Mandzukic anche le spagnole

Così al momento la destinazione più probabile per Manduzkic sembra essere il Manchester United. Come già vi abbiamo raccontato in altri articoli la trattativa procede spedita. Il giocatore sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di vestirsi di rosso e questa è una sponda che può risultare decisiva. I Diavoli Rossi però oltre alla concorrenza in arrivo dal Qatar devono guardarsi da altre squadre interessate.

Nei giorni scorsi in Spagna è stato svelato l’interessamento del Siviglia per il gigante croato. La sensazione è che gli andalusi potrebbero però limitarsi ad una esplorazione o poco più avendo già in rosa quattro punte centrali: Dabbur, Chicharito Hernandez, de Jong e El Haddadi. Altri rumors in arrivo dalla penisola iberica indicano il Valencia come concorrente per il calciatore ma anche in questo caso Celades ha in rosa quattro attaccanti centrali. Il Qatar lo sogna, il Manchester United si avvicina e poi ci sono le spagnole, l’unica cosa che conta però per il calciomercato della Juventus è che la questione Manduzkic si risolva nel più breve tempo possibile.