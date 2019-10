Quello di oggi è l'ultimo giorno di riposo per la Juventus che martedì pomeriggio riprenderà gli allenamenti in vista della partita contro il Bologna. A partire da domani, Maurizio Sarri ritroverà molti dei nazionali a partire da Matthijs De Ligt, Wojciech Szczesny, Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Quest'ultimo nell'ultima settimana, è stato al seguito del Galles ma non ha preso parte alle sfide contro la Slovacchia e la Croazia.

Il numero 8 juventino è reduce da un fastidio fisico accusato nell'intervallo della sfida contro l'Inter. Adesso il giocatore tornerà a Torino e verrà monitorato in vista della partita contro il Bologna. La sensazione è che la Juve per Aaron Ramsey non si vogliano correre rischi. Dunque per il match di sabato, il numero 8 juventino dovrebbe essere risparmiato o comunque non dovrebbe partire da titolare.

Ramsey resta in dubbio

In questi giorni, la Juventus dovrà monitorare la situazione di Aaron Ramsey.

Ieri sera, il Galles ha annunciato il forfait del numero 8 juventino che non è riuscito a recuperare. Ramsey, nei giorni scorsi era stato sottoposto ad accertamenti e aveva proseguito il lavoro per cercare di essere a disposizione di Giggs. Il centrocampista della Juve non ha superato il fastidio accusato nell'intervallo della gara contro l'Inter e perciò non è sceso in campo con la sua nazionale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Adesso resta da capire se potrà farcela per la sfida di sabato contro il Bologna, anche se la sensazione è che possa riposare. Dunque, contro i rossoblu, Maurizio Sarri dovrebbe confermare il 4-3-1-2 e come trequartista dovrebbe giocare Federico Bernardeschi. Infatti, il tecnico toscano sta ritrovando Douglas Costa, ma la sensazione è che il brasiliano non partirà da titolare contro il Bologna.

In settimana attesi tutti i nazionali

Da martedì pomeriggio, per la Juventus scatterà la preparazione in vista della sfida contro il Bologna.

Dunque, per i bianconeri la marcia di avvicinamento alla gara di sabato entrerà davvero nel vivo visto che rientreranno tutti i nazionali. Maurizio Sarri via via riabbraccerà tutti i suoi giocatori ed i primi che si presenteranno alla Continassa saranno Emre Can, Wojciech Szczesny, Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Ha esaurito gli impegni con il Brasile anche Alex Sandro. La Seleçao era a Singapore e perciò il numero 12 juventino potrebbe metterci qualche ora in più per tornare a Torino.

Invece, per rivedere Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi, Merih Demiral, Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur bisognerà attendere le giornate di mercoledì e giovedì. Solo allora, Maurizio Sarri potrà iniziare a prendere le decisioni di formazione in vista del match contro il Bologna.