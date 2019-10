Secondo il giornale britannico Express, Maurizio Sarri avrebbe avanzato due richieste, se non per gennaio, almeno per il mercato estivo 2020: si tratta del terzino sinistro Emerson Palmieri e del centrocampista francese Kanté. Il primo sarebbe la riserva ideale ma potenzialmente il titolare della fascia sinistra bianconera mentre il francese porterebbe quella quantità che sarebbe molto importante per un centrocampo di qualità come quello bianconero formato da Pjanic e Ramsey.

Juventus, Sarri vuole due giocatori del Chelsea: Emerson Palmieri e Kanté

Come scrive ilbianconero.com e come conferma anche il giornale inglese Express, Sarri vorrebbe l'acquisto di due suoi ex giocatori al Chelsea, ovvero Emerson Palmieri e Kanté. Difficilmente però quest'ultimi arriverebbero a gennaio in quanto il mercato del Chelsea in entrata è chiuso e quindi difficilmente una società importante come quella inglese si priverebbe a stagione in corso di due giocatori importanti che non possono essere rimpiazzati.

Di certo, bisognerà investire in maniera pesante per poterli acquistare, considerando il valore attuale di mercato di entrambi. Secondo transfermarkt, l'italobrasiliano è valutato 25 milioni di euro mentre il centrocampista francese intorno ai 100 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Prima di pensare ad un eventuale investimento, la Juventus dovrà però cedere qualche esubero sul mercato: su tutti spiccano i nomi di Rugani (che piace allo Zenit San Pietroburgo), Emre Can, Mandzukic (interessa al Manchester United), Perin e Pjaca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Quest'ultimi due hanno recuperato dai rispettivi infortuni subiti alla fine della scorsa stagione e dovrebbero trasferirsi in prestito a gennaio per recuperare la forma ottimale. L'ex portiere del Genoa piace sempre in Portogallo, al Benfica, mentre sull'attaccante croato ci sarebbe l'interesse di Sampdoria e Genoa.

I prossimi impegni della Juventus

La Juventus è al lavoro per preparare l'importante sfida di Serie A di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna di Sinisa Mihaijlovic, in un match che anticiperà la terza giornata di Champions League prevista martedì 22 ottobre alle ore 20:45 all' 'Allianz Stadium' contro la Lokomotiv Mosca.

Oltre che di calcio giocato, sui media sportivi si parla molto di Calciomercato e delle possibili trattative che potrebbe svilupparsi a gennaio o in estate 2020. La Juventus dovrà necessariamente cedere qualche esubero e allo stesso tempo rinforzare quei ruoli che necessitano di essere sistemati: ad esempio Alex Sandro non ha una riserva di ruolo ed in tal senso potrebbero adattarsi De Sciglio o Danilo che sono terzini destri ma possono giocare anche sull'altra fascia.