La Juventus è attesa da un mese ricco di impegni, che culminerà con il match di Supercoppa Italiana contro la Lazio, previsto per domenica 22 dicembre. Intanto riprende il campionato, con il difficile match contro l'Atalanta, con Sarri che dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo, ancora condizionato dal problema al ginocchio che si porta avanti da più di un mese. Proprio il portoghese è al centro di continue indiscrezioni di mercato da parte dei media sportivi: l'ultima voce è stata lanciata dal noto agente sportivo Massimo Brambati, che a TMW Radio ha confermato che la Juventus sta già lavorando ad un suo possibile successore.

L'agente sportivo ha dichiarato che questa indiscrezione è arrivato da una fonte attendibile vicina alla società bianconera. Brambati si è poi soffermato sulla giornata di campionato che dovranno affrontare Juventus (contro l'Atalanta) ed Inter (contro il Torino) ed anche sulle possibile trattative di mercato che potrebbero riguardare la società bianconera.

Secondo Brambati, la Juventus starebbe già pensando all'avvicendamento di Cristiano Ronaldo con un altro campione'

Non ha usato giri di parole il noto agente sportivo Massimo Brambati, dichiarando a TMW Radio che 'la Juventus sta già pensando avvicendamento con altro campione'.

Secondo l'agente infatti, il portoghese lavora soprattutto in previsione mondiali in Qatar 2022 e probabilmente, essendo una competizione che si giocherà in inverno, la stagione 2021-2022 la disputerà in Arabia Saudita per abituarsi al clima. Si è poi soffermato sui match che Juventus e Inter dovranno affrontare, dichiarando che 'potrebbero esserci delle sorprese', ma quella che più rischia è proprio la squadra bianconera.

In merito al possibile sostituto di Cristiano Ronaldo alla Juventus, i nomi che si fanno interessano sicuramente alla società bianconera (uno di questi è Mbappé) ma l'investimento potrebbe riguardare il centrocampo (Pogba) oppure un nome a sorpresa, un giovane con potenzialità da campione. A tal riguardo sono tanti i giocatori accostati alla Juventus.

I talenti che piacciono dalla Juventus

Come sottolineato da Brambati, non è detto che la Juventus decida di investire gran parte del budget di mercato per un nome a sorpresa: uno di questi potrebbe essere il centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesco Havertz, 20 anni, qualità e tecnica sopraffina, che ha già una valutazione che si avvicina ai 100 milioni di euro.

Altro nome che interessa alla società bianconera è il giocatore del Valencia Ferran Torres, nazionale under 21 spagnolo, con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma che potrebbe firmare un altro rinnovo di contratto con la società spagnola che favorirebbe l'incremento della clausola rescissoria.