Quello di oggi sarà un sabato ricco di impegni e di appuntamenti importanti per la Serie A: si parte infatti con Atalanta-Juve alle ore 15:00, si prosegue con Milan-Napoli alle ore 18:00 e si chiude con Torino-Inter, prevista allo Stadio Olimpico della città piemontese alle ore 20:45.

E proprio quest'ultimo match sarà molto importante ai fini della classifica della Serie A: la squadra di Conte potrà giocare conoscendo l'esito dello scontro di Bergamo.

La probabile formazione dell'Inter: ballottaggio Candreva-Lazaro, fuori Sensi

Antonio Conte è pronto a lanciare il suo 3-5-2 con alcune sorprese in formazione: uno dei ballottaggi principali riguarda la difesa, con il nazionale under 21 italiano Bastoni che sembra favorito su D'Ambrosio e su Godin, impegnato negli ultimi giorni con la nazionale uruguaiana e quindi sicuramente stanco. Pare probabile che quest'ultimo sia poi schierato titolare per il difficile match di Champions League contro lo Slavia Praga previsto mercoledì 27 novembre alle ore 21:00.

In difesa dovrebbero essere confermati De Vrij e Skriniar., mentre un altro ballottaggio potrebbe riguardare la fascia destra del centrocampo: al momento sembra favorito Candreva ma attenzione alla 'sorpresa' Lazaro, che ultimamente sta acquisendo sempre più considerazione nelle scelte di Antonio Conte.

Sulla mediana l'ex Sassuolo Sensi è ancora fermo per infortunio e non sarà disponibile contro il Torino, quindi il regista Brozovic sarà affiancato dalle mezzali Vecino e Barella.

Come esterno sinistro di centrocampo, data l'indisponibilità di Asamoah, spazio da titolare all'ex Fiorentina Biraghi.

Nel settore avanzato il tecnico pugliese non ha dubbi, anche perché mancano delle vere alternative (se si esclude il giovane Esposito): Lukaku e Martinez saranno i finalizzatori del gioco dell'Inter.

La probabile formazione del Torino

Mazzarri dovrebbe lanciare il suo tradizionale 3-5-2, con alcuni ballottaggi: uno di questi è quello dell'esterno destro di centrocampo, fra De Silvestri ed Aina sembrerebbe favorito l'italiano.

L'altro dubbio sarebbe Rincon-Lukic a centrocampo (Mazzarri dovrebbe schierare il venezuelano) ed in ultimo vi sarebbe una perplessità sulla seconda punta in appoggio a Belotti: la scelta dovrebbe ricadere su Verdi, che pare favorito sullo spagnolo Berenguer.

Per il resto le certezze: in difesa Izzo, N'Koulou e Bremec, a centrocampo Baselli e Meitè, come esterno di sinistra Ansaldi. Confermatissimo Sirigu in porta e soprattutto capitan Belotti, che è in un stato di forma ottimale dopo l'importante gol contro la Bosnia con la nazionale italiana.