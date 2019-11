Nella nuova Roma di Fonseca, oltre a risaltare i numerosi infortuni che hanno colpito gran parte della rosa, spicca sicuramente l'esclusione di Florenzi dai titolari. Il capitano non è ritenuto il terzino ideale per il tecnico portoghese ma allo stesso tempo Fonseca non lo ha schierato neanche centrocampista, preferendogli in caso di necessità il difensore Mancini. A Parma abbiamo assistito all'ennesima esclusione del giocatore, che è stato convocato anche da Roberto Mancini per i due match (non decisivi dal punto di vista della classifica in quanto l'Italia è già qualificata) valevoli per le qualificazioni agli Europei 2020.

Probabile quindi una cessione del capitano della Roma qualora le cose non dovessero cambiare da qui a gennaio. Potrebbe quindi rappresentare un'opportunità di mercato anche per l'Inter, alla ricerca di un vice Candreva come esterno del centrocampo a cinque. Conte fra l'altro quando era commissario tecnico della nazionale gli ha sempre dato fiducia e lo stima molto anche per la sua duttilità.

Inter, Florenzi possibile rinforzo per Conte

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la possibilità che Florenzi possa lasciare la Roma a gennaio è concreta.

Si era parlato di un possibile scambio fra il nazionale italiano ed il centrocampista Vecino ma le recenti prestazioni dell'uruguaiano (nelle ultime due partite due gol) avrebbero rallentato questa possibilità. Ma non è esclusa un'offerta per il suo cartellino da parte dell'Inter: Florenzi, oltre a saper giocare come esterno difensivo della difesa a 4 o come quinto del centrocampo a cinque, in passato si è disimpegnato molto bene anche come centrocampista centrale, bravo soprattutto negli inserimenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Per il giocatore della Roma però potrebbero esserci altre opzioni, piace infatti alla Fiorentina, al Milan e al Cagliari ma anche all'estero ha mercato. Il Lione di Garcia ad esempio potrebbe investire sul giocatore, così come lo Shanghai Shenhua, società cinese in cui milita il suo amico El Shaarawy.

Il mercato dell'Inter

Florenzi potrebbe rappresentare un'occasione di mercato ma la dirigenza interista starebbe lavorando anche su altri giocatori: ad esempio in Udinese-Spal osservati speciali sono stati i centrocampisti Mandragora, De Paul, il portiere friulano Musso mentre della Spal piace Petagna come vice Lukaku.

Per quanto riguarda invece il mercato estero, sono due i giocatori che interessano e che potrebbero arrivare a gennaio: il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic e la punta del Chelsea Oliver Giroud. Entrambi sono oramai considerati riserve dai rispettivi tecnici e considerando la loro possibile convocazione per gli Europei 2020 hanno bisogno di una squadra che possa dargli fiducia e minutaggio.

Novità video - Inter-Verona, le squadre arrivano allo stadio Clicca per vedere

Potrebbero essere acquistati a prezzo vantaggioso.