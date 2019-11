L'Inter si appresta ad affrontare la sosta per le nazionali con 13 giocatori che raggiungeranno le rispettive rappresentative, mentre Conte avrà occasione di far riposare quelli più utilizzati. Nel frattempo, non sono passate inosservate le 'lamentele' del tecnico pugliese riguardo il mercato dell'Inter, un evidente segnale verso la dirigenza che a gennaio potrebbe regalare importanti acquisti al suo allenatore.

L'esigenza principale riguarda centrocampo e settore avanzato, e nelle ultime ore arrivano interessanti indiscrezioni su una possibile offerta per un giocatore seguito già in estate dalla dirigenza interista: Rodrigo De Paul. L'argentino è in grado di giocare come centrocampista offensivo, sia nei cinque di centrocampo che come appoggio ad una prima punta. Attualmente però il capitano dell'Udinese ha una valutazione notevole, che supera i 30 milioni di euro.

Inter, De Paul possibile priorità di gennaio per Marotta

L'Inter a gennaio potrebbe regalare interessanti acquisti soprattutto per dare più alternative agli attuali titolari: secondo le ultime indiscrezioni la società di Suning sta osservando da vicino alcuni giocatori dell'Udinese, ma più di tutti piace De Paul, ritenuto il rinforzo ideale dalla dirigenza interista. Non è il solo osservato da Marotta ed Ausilio, in quanto ci sono altri giocatori che piacciono, su tutti Mandragora (sul quale però la Juventus vanta una prelazione di riacquisto) ed il portiere argentino Musso, protagonista domenica di una bellissima parata sul rigore di Petagna, che ha permesso ai friulani di pareggiare il difficile match contro la Spal. Proprio la punta della società di Ferrara sarebbe ritenuto uno dei giocatori ideali come vice Lukaku.

Le altre possibili trattative di gennaio

L'Inter però è sempre molto attenta anche al mercato estero, nello specifico osserva da vicino il Barcellona, dove ci sono due giocatori che interessano molto a Conte: Arturo Vidal e Ivan Rakitic. Il cileno però è ritenuto un giocatore importante per Valverde mentre potrebbe essere più agevole la trattativa che porterebbe all'acquisto del centrocampista croato.

Quest'ultimo ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Barcellona e potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso considerando il poco impiego in questo inizio di stagione. In estate la società catalana chiedeva 60 milioni di euro ma attualmente potrebbe accontentarsi anche di 25-30 milioni di euro. Per il quanto riguarda il settore avanzato, altro nome che potrebbe interessare è quello della punta Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2020 e che potrebbe essere acquistato a gennaio a prezzo vantaggioso.