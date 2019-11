La Juventus è pronta ad affrontare la trasferta di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, in un match molto importante ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nonostante si parli molto di calcio giocato, nelle ultime ore a tenere banco sono le indiscrezioni di mercato, nello specifico si parla molto delle possibili cessioni della Juventus, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori.

Le ultime notizie di mercato che arrivano dall'Inghilterra riguardano in particolar modo uno dei difensori centrali della Juventus che in questa stagione ha giocato l'unica partita da titolare contro il Genoa: parliamo di Daniele Rugani. Come scrive il noto Espn, ci sarebbe anche il Liverpool sul difensore centrale, alla ricerca di un giocatore affidabile da affiancare all'olandese Van Dijck. I centrali schierati da Klopp a fianco del difensore olandese non sarebbero ritenuti affidabili dal tecnico tedesco, che potrebbe decidere di investire già nel calciomercato invernale.

Juventus, Rugani potrebbe essere il rinforzo di gennaio del Liverpool

Come scrive il noto sito Espn, Rugani potrebbe essere il rinforzo invernale del Liverpool.

Klopp non sarebbe soddisfatto dei vari Matip, Gomez e Lovren, proprio per questo avrebbe individuato nel difensore italiano il giocatore affidabile da affiancare al capitano Van Dijck. Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2024, ufficializzato dalla Juventus durante l'assemblea degli azionisti, il difensore toscano potrebbe lasciare i bianconeri. Già in estate lo Zenit San Pietroburgo era stato vicino al suo acquisto ma l'infortunio di Chiellini ha fermato la trattativa in quanto la Juventus sarebbe rimasta con soli tre centrali in caso di sua partenza.

A gennaio le cose potrebbero cambiare, soprattutto nel caso in cui la Juventus dovesse fare un'offerta per il difensore centrale tedesco Boateng del Bayern Monaco. La valutazione di Rugani si aggira intorno ai 30 milioni di euro e di certo il Liverpool non avrebbe problemi ad investire quella somma.

Le trattative della Juventus

Si parla della cessione di Rugani ma potrebbe non essere il solo a lasciare la Juventus.

Mandzukic ed Emre Can potrebbero trasferirsi all'estero mentre, oltre al possibile arrivo di Boateng, la Juventus a gennaio potrebbe ufficializzare un giovane argentino in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield: parliamo del centrocampista offensivo Matias Soulé, soprannominato in Argentina il nuovo Di Maria. Il giocatore va in scadenza a dicembre e potrebbe sottoscrivere il contratto con la Juventus già a gennaio unendosi, data la giovane età (classe 2003), alla Juventus under 23 o alla Primavera bianconera.