Il prossimo anno per il Calciomercato potrebbe essere molto interessante, non solo per gli annunci di alcune società di voler investire in maniera massiccia sul mercato (su tutte la Juventus, che ha anche ufficializzato l'aumento di capitale da 300 milioni di euro), ma anche per tante opportunità di mercato che potrebbero capitare in quanto molti giocatori interessanti andranno in scadenza di contratto.

Si è parlato molto dei vari Aldeirweireld ed Eriksen del Tottenham, di Willian del Chelsea, di Meunier del Paris Saint Germain ma nelle ultime ore arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda nello specifico proprio la Juventus. Secondo i media francesi i bianconeri stanno osservando da vicino l'evoluzione della situazione contrattuale della punta uruguaiana del Paris Saint Germain Edinson Cavani.

Il giocatore è in scadenza di contratto anche lui a giugno 2020 e non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con la società francese. L'arrivo di Icardi a Parigi ha evidentemente tolto la titolarità all'ex Napoli, ecco perché la possibilità che lasci a zero il Paris Saint Germain è concreta.

Juventus, Cavani possibile opportunità a zero nel 2020

Come scrivono alcuni media francesi tra cui L'Equipe, Cavani potrebbe lasciare a parametro zero il Paris Saint Germain la prossima stagione.

Una possibile opportunità per la Juventus che dovrebbe cedere a gennaio Mandzukic, con la destinazione più probabile che sembrerebbe proprio il Manchester United. Il giocatore uruguaiano attualmente ha una valutazione ancora notevole, intorno ai 60 milioni di euro (fonte transfermarkt), ma andando in scadenza di contratto rappresenta una notevole occasione. Un giocatore che, ancora integro ed a 32 anni, potrebbe firmare l'ultimo importante contratto della sua carriera.

L'attuale rendimento in Ligue 1 dimostra come il giocatore non abbia perso il vizio del gol, in 5 presenze ha realizzato due gol. Dal 2013 al Paris Saint Germain, ha disputato 191 presenze e 136 gol, mentre al Napoli in tre stagioni ha giocato 104 presenze con 78 gol. Un giocatore abituato a segnare e che soprattutto è bravo nel dare profondità e velocità al gioco della squadra.

Il mercato della Juventus

A proposito di parametri zero, anche la Juventus rischia di perdere giocatori in scadenza nel 2020.

Nonostante arrivino importanti conferme dai media italiani su una loro eventuale permanenza in bianconero, sia Cuadrado che Matuidi non hanno ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2020 ma difficilmente non si raggiungerà l'intesa contrattuale, considerando l'importanza che i due giocatori hanno per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano infatti in questa stagione li ha schierati spesso titolari.