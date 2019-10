La Juventus è pronta a disputare il match contro il Genoa all'Allianz Stadium prima del derby di Torino e l'atteso match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Nonostante il calcio giocato sia l'argomento principale dei giornali, a tenere banco però ci sono anche le notizie di Calciomercato, nello specifico le trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Una delle protagoniste del calciomercato invernale potrebbe essere la società piemontese, non tanto per gli acquisti, quanto per le possibili cessioni che potrebbe avviare.

Come scrivono diversi media sportivi italiani, due dei giocatori candidati a lasciare Torino a gennaio sono la punta croata Mario Mandzukic ed il centrocampista tedesco Emre Can. Quest'ultimo ultimamente sta raccogliendo un po' di minutaggio in Serie A, ma l'esclusione dalla lista di Champions League pesa molto sul giocatore, che quindi potrebbe decidere di lasciare Torino ed accettare offerte di società che giocano la massima competizione europea.

Juventus, Mandzukic ed Emre Can dovrebbero essere sicuri partenti a gennaio

La Juventus a gennaio sarà impegnata probabilmente ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: due dei giocatori che probabilmente lasceranno Torino sono proprio Mandzukic ed Emre Can. Il croato in particolar modo piace al Manchester United, al Milan e al Siviglia, anche se – come scrive juvenews.eu – la punta bianconera starebbe sperando in un'offerta di qualche società tedesca.

Per quanto riguarda invece l'ex centrocampista del Liverpool, la società più interessata sarebbe il Paris Saint Germain, come anche confermato da Emre Can durante lo sfogo avuto in nazionale durante un'intervista quando ebbe la notizia dell'esclusione dalla lista Champions League. Non solo Mandzukic ed Emre Can, ci sono anche altri giocatori che potrebbero lasciare la Juventus a gennaio.

Le trattative della Juventus

Ci sono altri giocatori a rischio cessione: si va da Rugani, che interessa sempre allo Zenit San Pietroburgo, ai recuperati Perin e Pjaca, che potrebbero decidere di lasciare la Juventus in prestito per recuperare la forma ottimale.

L'ex portiere del Genoa piace al Benfica, mentre il centrocampista offensivo croato ha mercato in Serie A, con l'interesse di Sampdoria, Genoa, Bologna e Cagliari. Nelle ultime ore è stata lanciata l'indiscrezione di una eventuale cessione nel calciomercato invernale di De Sciglio, che interesserebbe al Paris Saint Germain, in un'eventuale scambio con il terzino destro belga Meunier, anche se quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno 2020 e la Juventus quindi lo potrebbe acquistare a parametro zero nel calciomercato estivo.