L'Inter sarà quasi sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri sono in lotta per il primato in classifica in Serie A con la Juventus, ma stanno avendo qualche difficoltà di troppo legata a qualche problema fisico di vari elementi.

Durante la sosta per le Nazionali di ottobre, infatti, si sono infortunati Sanchez (out almeno due mesi), Sensi, D'Ambrosio e Vecino, con questi ultimi tre che cercheranno di rientrare almeno per la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Una situazione che ha portato il club a fare delle riflessioni insieme al proprio tecnico, Antonio Conte, il quale ha evidenziato la necessità di intervenire sul mercato, in particolar modo a centrocampo.

L'annuncio di Ceccarini

L'Inter si muoverà per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, anche grazie al tesoretto ricavato dalla cessione dell'attaccante brasiliano, Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, rinato con la maglia del Flamengo.

Sono vari i nomi che sono stati accostati alla società nerazzurra in queste ultime settimane.

A parlare delle vicende di mercato del club meneghino è stato anche il noto esperto, Niccolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nella giornata di ieri. Queste le sue parole: "Dipendesse da Conte, l'Inter andrebbe forte su Arturo Vidal. Il tecnico lo conosce bene e lo reputa l'ideale per far fare il salto di qualità al reparto.

Più facile, però, che dal Barcellona esca Ivan Rakitic, ma il centrocampista croato viene valutato trentacinque milioni di euro. I nerazzurri faranno cassa con la cessione di Gabigol e a giugno con il riscatto di Icardi da parte del Paris Saint Germain, ma non sono sicuri di questo investimento. Per tale motivo in questo momento l'uomo di Conte è Nemanja Matic. L'allenatore ha lavorato con lui al Chelsea, è ai margini dello United ed è un’operazione che puoi fare con un esborso contenuto in attesa del colpo in estate. Ad oggi l’uomo è Matic: però lo scenario può anche cambiare".

Le cifre

L'Inter sarebbe pronta ad affondare il colpo sul centrocampista serbo del Manchester United, Nemanja Matic. Affare che potrebbe essere low cost grazie alla situazione contrattuale del giocatore, che a giugno sarebbe libero di accasarsi a parametro zero. Per questo motivo i Red Devils potrebbero accettare di lasciare andare il classe 1988 per una cifra simbolo, intorno ai dieci milioni di euro.

Con un esborso simile e con l'eventuale partenza di uno tra Vecino e Borja Valero, non è escluso che l'Inter non vada su un altro centrocampista, magari proprio su quel Vidal che a Conte tanto piacerebbe per fare il salto di qualità.