Uno dei giocatori che si sta mettendo maggiormente in mostra in questa prima parte della stagione in casa Inter è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, dopo qualche perplessità che avevano lasciato le sue prestazioni nelle prime partite, è esploso praticamente dalla trasferta a Barcellona, quando ha realizzato la rete del momentaneo 1-0 al Camp Nou e da allora ha praticamente sempre segnato, eccezion fatta per la partita contro il Parma di settimana scorsa.

Il Toro già lo scorso anno aveva fatto intravedere le proprie qualità quando era stato chiamato in causa dopo l'esplosione del caso Icardi, ma adesso sembra stia vivendo la propria consacrazione al servizio di Antonio Conte.

Manchester United su Lautaro Martinez, la bomba di mercato dalla Spagna

Le prestazioni di Lautaro Martinez non sono passate inosservate e stanno attirando l'attenzione di alcuni top club europei.

In questa stagione il Toro ha realizzato cinque reti in dieci partite di Serie A, mentre in Champions League lo score recita due gol in tre partite, contro avversari di tutto rispetto come Barcellona e Borussia Dortmund. E proprio i blaugrana sono stati i primi ad interessarsi all'attaccante argentino, anche su consiglio di Leo Messi che ha giocato in coppia con lui in Coppa America.

Negli ultimi giorni il club che si sarebbe interessato maggiormente al giocatore classe 1997 sarebbe però il Manchester United, almeno stando a quanto riportato da Mundo Deportivo.

I Red Devils sono alla ricerca di un rinforzo per la prima linea visto che le cessioni di Romelu Lukaku e Alexis Sanchez proprio all'Inter hanno lasciato il reparto scoperto. Inoltre gli inglesi sono sempre stati attenti ai giovani talenti del calcio mondiale. Il momento storico che stanno attraversando non è dei migliori visto che sono rimasti fuori dalla Champions League e anche quest'anno, almeno per il momento, navigano lontano dalle zone che contano in Premier League.

La possibile trattativa

Al momento il Manchester United avrebbe fatto solo un sondaggio per Lautaro Martinez. Non c'è stato un affondo deciso che, invece, potrebbe arrivare la prossima estate. L'attaccante argentino ha una clausola rescissoria inserita nel proprio contratto da centoundici milioni di euro. Una cifra che garantirebbe comunque una plusvalenza monstre alla società nerazzurra che lo ha acquistato lo scorso anno dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, però, è al lavoro per siglare il rinnovo che eliminerebbe la clausola e darebbe all'Inter maggiore forza in sede di trattativa.

I Red Devils sono pronti a tutto e potrebbero approfittare dell'interesse dei nerazzurri per Nemanja Matic per strappare un'opzione sul Toro, magari inserendo il cartellino del centrocampista serbo come anticipo sull'esborso estivo pronto per l'attaccante argentino, con l'Inter che, comunque, potrebbe chiedere una cifra superiore anche all'attuale clausola rescissoria qualora questa dovesse essere rimossa.