L'Inter sarà molto attiva nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Si è parlato molto dell'esigenza di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, viste le difficoltà riscontrate a livello numerico a causa di alcuni infortuni in questa prima parte della stagione. Ma il club nerazzurro si muoverà anche per quanto riguarda il capitolo cessioni, visto che ci sono alcuni giocatori che non sembrano rientrare nei piani dell'ex allenatore del Chelsea, senza dimenticare Gabriel Barbosa, alias Gabigol, che dovrebbe essere acquistato dal Flamengo a titolo definitivo. Tra quelli che non rientrano nei piani del tecnico nerazzurro c'è anche il centrocampista spagnolo, Borja Valero.

Borja Valero al passo d'addio

Chi potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio è dunque Borja Valero. Il centrocampista spagnolo non sta trovando spazio, tanto da aver collezionato solo pochi minuti in Champions League contro il Borussia Dortmund, nella gara giocata al Meazza. Troppo poco per chi sperava di convincere Antonio Conte, che già la scorsa estate aveva avallato la sua cessione, quando su di lui c'era la Fiorentina.

Non se ne fece nulla anche per le richieste dell'entourage dello spagnolo e con l'esplosione di Castrovilli e l'arrivo di Pulgar ora per lui non sembra esserci più spazio in Viola.

A proposito di spazi, all'Inter potrebbero restringersi ulteriormente per Borja Valero, visto che a Milano arriverà sicuramente un centrocampista a gennaio. In questo senso in pole position ci sarebbe Rodrigo De Paul, mentre hanno perso quota i nomi di Arturo Vidal, Nemanja Matic e Ivan Rakitic che non rientrerebbero negli standard di Suning.

Il futuro del calciatore spagnolo

Da valutare, dunque, quale potrebbe essere il futuro del centrocampista spagnolo dell'Inter, Borja Valero. I nerazzurri erano pronti a facilitare la sua cessione già in estate, non rientrando nei piani del suo tecnico, Antonio Conte. Il discorso potrebbe ripetersi a gennaio, con il club menghino pronto a liberare il giocatore anche solo per un piccolo indennizzo. Non mancano le società interessate all'ex Fiorentina, anche se fino ad ora ci sono stati solo sondaggi.

In particolar modo si sarebbero interessate a lui società della MLS, in cerca di nuove stelle dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic, e del Qatar, con quest'ultima ipotesi che, però, sembra di difficile soluzione. Negli ultimi giorni si sarebbe parlato anche di una soluzione italiana visto che, stando a quanto riportano alcuni rumors, su di lui ci sarebbe il Torino. I granata, infatti, cercano un giocatore con quelle caratteristiche, che manca attualmente nella rosa a disposizione di Mazzarri.

E sabato, in occasione di Torino-Inter, potrebbe esserci già un primo approccio diretto tra i due club.