La Juventus questo pomeriggio si è allenata in vista della partita di sabato contro l'Atalanta. Il gruppo bianconero è finalmente al completo visto che è rientrato anche Juan Cuadrado.

Maurizio Sarri ha così potuto iniziare a fare le prime valutazioni sulla formazione da schierare a Bergamo. Il tecnico juventino ha recuperato quasi tutti gli infortunati e ai box per il match di sabato potrebbe esserci il solo Alex Sandro.

Infatti Miralem Pjanic oggi pomeriggio ha ripreso ad allenarsi in gruppo e perciò va verso una maglia da titolare per il match di sabato. Questa è una buona notizia per la Juve, che così avrà a disposizione tutti i suoi centrocampisti visto che da ieri è tornato disponibile anche Blaise Matuidi.

Mentre Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo nella seduta di oggi si sono dedicati ad un lavoro personalizzato. In gruppo non c'era nemmeno Alex Sandro, che in Nazionale ha accusato un fastidio all'adduttore e perciò, questo pomeriggio, ha svolto delle terapie.

Dunque la seduta di domani sarà fondamentale per Maurizio Sarri per valutare definitivamente lo stato di forma dei suoi giocatori e, solo dopo l'allenamento, potrà decidere chi schierare fra i titolari in quel di Bergamo.

Venerdi la Juve si allenerà al mattino

Venerdi per la Juventus sarà già giorno di vigilia della gara contro l'Atalanta e la squadra si allenerà al mattino, subito dopo la sessione di lavoro i bianconeri partiranno alla volta di Bergamo.

La seduta sarà preceduta dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri che sarà alle ore 10:30. Il tecnico toccherà molti argomenti e probabilmente verrà stuzzicato anche sulla probabile formazione che schiererà in quel di Bergamo. I dubbi sono parecchi a cominciare da chi sarà il sostituto di Alex Sandro.

Il brasiliano non dovrebbe essere a disposizione per il match di sabato e al suo posto ci sarà uno fra Mattia De Sciglio e Danilo.

Per il resto le scelte in difesa sono pressoché fatte, visto che giocheranno Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. A centrocampo dovrebbero esserci regolamente Miralem Pjanic e Blaise Matuidi visto che hanno smaltito i rispettivi acciacchi. Resta però da capire chi giocherà come mezzala destra. Al momento il candidato numero uno sembra essere Sami Khedira.

Danilo: 'Andiamo a Bergamo per vincere'

Questo pomeriggio la Juventus ha preparato la gara contro l'Atalanta e Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali.

Fra i giocatori che sono rientrati nei giorni scorsi c'è anche il brasiliano Danilo. Il numero 13 juventino è uno dei possibili sostituti di Alex Sandro per il match di sabato.

Danilo, quest'oggi, ai microfoni di Sky Sport, ha proprio parlato della sfida coi nerazzurri: "Dobbiamo rimanere concentrati e andare a Bergamo per vincere"