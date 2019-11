La Juventus nella 13^ giornata del massimo campionato italiano gioca a Bergamo sabato alle 15:00, in una partita davvero difficile contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini. Con il rientro a Vinovo dei calciatori dai tanti impegni in nazionale e con un Rolando tonificato dalla tripletta segnata con il suo Portogallo contro la Lituania, Sarri ha a disposizione la rosa per preparare la gara con in nerazzurri ai primi posti della classifica di Serie A.

Il brasiliano Alex Sandro è rientrato in sede con alcuni problemi fisici e non sarà disponibile per la gara con la squadra di Bergamo. Per la sostituzione sulla fascia sinistra il favorito potrebbe essere De Sciglio che la spunterebbe su Danilo.

Ronaldo e big pace fatta

Da alcune indiscrezioni comparse su varie testate online, sembrerebbe che tra Ronaldo e compagni, soprattutto con i big Buffon, Bonucci e Pjanic, ci sia stato un chiarimento al suo rientro in Italia, suggellato con un patto di ferro sugli obiettivi da perseguire in questa stagione e su alcune regole di condotta da tenere dentro e fuori gli spogliatoi.

Le scuse di CR7 non sono arrivate, ma tutti hanno deciso di concentrarsi solo sul campo.

La partita di Bergamo con l’Atalanta è sempre stata una gara ostica, come del resto per qualsiasi altra squadra italiana, ecco perché è una gara da preparare al meglio mettendo in campo scelte fatte su uomini davvero in condizione. Gasperini non dovrebbe avere gli squalificati Malinovskyi e Muriel, mentre Ilicic è squalificato perché il giudice sportivo ha respinto il ricorso della società bergamasca. Sono disponibili Gosens e Zapata. Gli altri uomini disponibili in attacco sono Pasalic e Gomez sulla trequarti, più ovviamente Barrow.

Le scelte di Atalanta e Juventus

L'Atalanta si dovrebbe schierare con il 3-4-1-2: Gollini in porta (fresco di debutto in nazionale con la Bosnia); la difesa a tre con Toloi, Palomino e Djimsiti; un solido centrocampo di corsa e concretezza con Hateboer, de Roon, Pasalic e Gosens; Gomez dietro alle due punte; in attacco, il rientrante Zapata farà coppia con Barrow.

La Juventus Sarri dovrebbe poter utilizzare Pjanic, dopo il piccolo risentimento all’adduttore nella partita contro l’Italia (le immagini catturarono in quella occasione anche la preoccupazione di capitan Bonucci, tra i primi a soccorrere il centrocampista della Bosnia).

I bianconeri si dovrebbero schierare con il 4-3-1-2 con Wojciech Szczęsny in porta; sulla linea difensiva Cuadrado, Bonucci, de Ligt e De Sciglio; a centrocampo Kedira, Pjanic e Matuidi; in attacco Higuain e Ronaldo con dietro Ramsey, forte della doppietta in nazionale che ha dato la qualificazione agli Europei al Galles.