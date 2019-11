L'Inter è attesa da un mercato di gennaio che potrebbe regalare importanti acquisti anche per dare delle alternative ad una rosa utilizzata quasi sempre negli stessi effettivi. Si lavora all'arrivo di almeno un centrocampista ed una punta, ma non sono escluse trattative a sorpresa per rinforzare gli esterni di centrocampo. A tal proposito si parla molto di un possibile scambio fra Roma e Inter che potrebbe riguardare Florenzi (in direzione Milano) e Politano (in direzione Capitale).

Per quanto riguarda invece il centrocampo il nome più chiacchierato resta Rakitic del Barcellona ma la trattativa che potrebbe svilupparsi con più facilità potrebbe riguardare il settore avanzato. Secondo Sport Mediaset infatti l'Inter sarebbe vicina all'acquisto di Olivier Giroud, punta del Chelsea attualmente poco considerato dal tecnico Lampard che gli preferisce Abraham. Il francese, nazionale con Deschamps, ha bisogno di giocare anche per guadagnarsi la convocazione agli Europei 2020 e quindi è probabile che possa lasciare Londra, con l'Inter destinazione apprezzata, nonostante il suo idolo da bambino avesse giocato nei rivali storici del Milan, ovvero Shevchenko.

Giroud possibile rinforzo di gennaio, Zanetti blinda Martinez

Secondo Sport Mediaset, il francese Giroud potrebbe essere il rinforzo di gennaio dell'Inter per il settore avanzato. Come è noto la società di Suning è stata vicinissima all'acquisto di Dzeko in estate, questo dimostra come Conte cerchi una punta di qualità ma che abbia anche forza fisica. Giroud potrebbe rappresentare l'ideale per il tecnico pugliese, arriverebbe a prezzo di saldo in quanto ha il contratto in scadenza a giugno 2020.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Si parla di una possibile intesa contrattuale con l'Inter da un anno e mezzo, con l'attuale ingaggio percepito con il Chelsea (circa 7 milioni di euro) spalmato appunto per la durata del contratto. Giroud nella sua carriera ha vinto il mondiale con la Francia a Russia 2018.

Martinez resta all'Inter

Il vice presidente dell'Inter Zanetti, in un'intervista a 'Marca' si è soffermato sulla crescita di Lautaro Martinez, che quest'anno si sta imponendo alla grande realizzando anche importanti gol.

Il dirigente si augura che il giocatore possa rimanere all'Inter ancora tanti anni, smentendo il possibile approdo della punta al Barcellona. Lo stesso Zanetti ha svelato anche un'importante retroscena di mercato: Lautaro Martinez prima di arrivare nella società di Suning sarebbe stato vicino al trasferimento al Real Madrid. Intanto la rosa di Conte sfrutterà la sosta per le nazionali per recuperare le energie, dopo la sosta il tecnico pugliese potrà finalmente contare sul recupero ottimale di Sensi, che non ha giocato contro l'Hellas Verona.