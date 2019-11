Mancano poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale ma le voci su eventuali trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio iniziano a riempire i principali media sportivi. Due delle società più chiacchierate in tal senso sono proprio Juventus ed Inter, con i bianconeri che probabilmente dovranno pensare maggiormente alle cessioni prima di investire mentre la società di Suning, come dichiarato da Marotta nel prepartita di Inter-Hellas Verona, dovrà puntellare centrocampo e settore avanzato a corti di ricambi di qualità.

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'El Mundo Deportivo', le due società potrebbero sfidarsi a gennaio per un centrocampista oramai considerato esubero nel Barcellona e che difficilmente resterà nella città catalana anche in previsione Europei 2020: Ivan Rakitic.

Juventus e Inter sarebbero entrambe interessate a Rakitic

Il mercato sontuoso del Barcellona in estate ha relegato in panchina Ivan Rakitic, protagonista in questi anni dei successi della società catalana.

I sostenitori bianconeri lo ricordano anche per essere stato decisivo per il Barcellona nella finale di Champions League nel 2015 proprio contro la Juventus, così come è stato uno dei migliori della Croazia che a Russia 2018 ha sfiorato la vittoria della Coppa del Mondo. Attualmente il giocatore è in scadenza di contratto (nel 2021) e rispetto alla valutazione estiva (circa 60 milioni di euro), potrebbe essere acquistato per la metà, anche perché nel 2020 avrà 32 anni.

Probabile, quindi, una sfida di mercato fra Juventus ed Inter, con quest'ultima che difficilmente riuscirà ad arrivare al giocatore preferito di Conte, Arturo Vidal. Abbiamo parlato dei possibili arrivi per la Juventus, ma il mercato di gennaio sarà molto importante anche dal punto di vista delle cessioni, alleggerire la rosa anche per motivi di bilancio è una delle priorità della dirigenza bianconera.

Le trattative di gennaio

Se da una parte l'Inter cerca rinforzi e sembrerebbe averli individuati in Rakitic (o l'alternativa Matic) per il centrocampo e Giroud per il settore avanzato, la Juventus deve valutare alcune partenze. A rischio cessione, oltre ai soliti Mandzukic ed Emre Can, sembrerebbero esserci Rugani, che piace al Liverpool, e De Sciglio, il terzino destro è apprezzato molto da Leonardo, direttore generale del Paris Saint Germain.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società francese potrebbe offrire per il terzino italiano 10 milioni di euro più il cartellino di uno fra Kurzawa e Meunier. Di certo, Maurizio Sarri non ha nascosto l'importanza di De Sciglio per la Juventus, in quanto può essere schierato su entrambi le fasce esterne.