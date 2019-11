L'Inter è al lavoro sul mercato per regalare ad Antonio Conte rinforzi ideali al suo gioco. Come è noto il tecnico pugliese cerca dei giocatori che possano prima di tutto dare delle alternative ai titolari ma che allo stesso tempo possano incrementare il livello qualitativo della rosa. Nelle ultime ore i nomi più chiacchierati restano Rakitic del Barcellona e Giroud del Chelsea, entrambi desiderosi di trovare una squadra che dia loro la possibilità di giocare titolare considerando anche gli Europei previsti nell'estate 2020.

Se il francese del Chelsea sembrerebbe una trattativa fattibile, diverso è il discorso associato al centrocampista croato del Barcellona. Quest'ultimo vorrebbe lasciare la società catalana ma secondo Calciomercato.com Conte vorrebbe un centrocampista meno statico ma più di inserimento. Ecco che allora la possibilità di un arrivo del croato all'Inter potrebbe sfumare, anche perché non si tratterebbe di un'occasione di mercato in quanto il Barcellona per il suo cartellino chiede almeno 30 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni, i nomi del centrocampo che interessano alla dirigenza interista (e quindi anche a Conte) sono De Paul dell'Udinese, Kulusevski del Parma (ma di proprietà dell'Atalanta) e Castrovilli della Fiorentina.

Conte non vorrebbe l'acquisto di Rakitic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter potrebbe investire su uno fra De Paul, Kulusesvki e Castrovilli, se non a gennaio, almeno nel calciomercato estivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Resta però l'esigenza di Conte di avere a disposizione un altro centrocampista già a gennaio e quindi non è da escludere un importante investimento nel calciomercato invernale su uno di questi giocatori. Le valutazioni sono notevoli ma hanno il vantaggio di avere un costo di ingaggio molto più contenuto rispetto a quello di Rakitic. De Paul è valutato circa 30 milioni di euro dall'Udinese mentre Kulusevsky probabilmente potrebbe essere acquistato con una somma più vantaggiosa. Da escludere invece la cessione da parte della Fiorentina di Castrovilli ritenuto il futuro della società toscana.

Inter, possibile investimento su Florenzi

L'Inter potrebbe investire anche su Florenzi, attuale panchinaro alla Roma e che potrebbe giocare sia come esterno del centrocampo a cinque che come mezzala di inserimento nella mediana dell'Inter. Si è parlato anche di un possibile scambio fra Inter e Roma che porterebbe Politano nella società di Pallotta e Florenzi a Milano ma questa trattativa potrebbe svilupparsi solo se la Roma dovesse cedere il centrocampista offensivo Diego Perotti in quanto ha molta abbondanza attualmente in quel ruolo (Under, Kluivert, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan).