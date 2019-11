Da quanto si apprende dagli operatori specializzati in Calciomercato, i rossoneri sono uno dei tre club in Italia interessati all'idea di acquistare Zlatan Ibrahimovic, che sarà senza contratto una volta che la finestra di gennaio si aprirà. Ci sono state costanti speculazioni su Ibrahimovic ed il suo ritorno al Milan, adesso che l'ex attaccante del Paris Saint Germain e del Manchester United ha scelto di non rinnovare con i Los Angeles Galaxy i rossoneri potrebbero sferrare l'assalto.

Il gigante svedese ha escluso un ritorno all'Ajax affermando che non vuole tornare dove ha assaggiato per la prima volta il grandissimo calcio. In questo momento la dirigenza del Milan sta riflettendo ed Elliott ha stabilito le condizioni per il suo ritorno: il contratto di Ibrahimovic dovrà avere durata semestrale, non 18 mesi come si ipotizzava tempo fa.

Un ritorno del centravanti svedese potrebbe significare molto per il Milan vista la sterilità del reparto offensivo rossonero: ritrovare la giusta vena realizzativa rappresenta una delle condizioni fondamentali per risollevare la stagione. Se a Natale la classifica dirà che ne vale la pena, il grande acquisto probabilmente si farà.

Ma sarà necessario in qualche modo autofinanziarsi, almeno in parte, ed è per questo che per arrivare a Zlatan Ibrahimovic bisognerà cedere altri giocatori

Calciomercato Milan, Borini e Rodriguez potrebbero lasciare i rossoneri

I rossoneri sono stati accostati con numerosi giocatori per il prossimo mercato invernale dato il loro terribile inizio di stagione, tra cui campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Ivan Rakitic, Granit Xhaka e Merih Demiral, ma il mercato del Milan non può assolutamente essere incentrato sugli acquisti: prima occorre fare cassa e alcuni giocatori marginali ma con un certo appeal di mercato dovrebbero lasciare Milanello per consentire di raccogliere fondi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan Calciomercato

Il Milan è pronto ad ascoltare le offerte per alcuni giocatori e la Fiorentina avrebbe accolto l'apertura in quanto la Viola sarebbe interessata all'idea di acquistare Ricardo Rodriguez - attualmente relegato in panchina per dar spazio a Theo Hernandez - e Fabio Borini. Martedì il giornalista svizzero Marcello Pelizzari ha dichiarato a 'MilanNews.it' di aspettarsi che Rodriguez lasci il Milan nella finestra dei trasferimenti di gennaio a causa del suo scarso utilizzo.

Nel frattempo l'agente di Borini ha recentemente commentato il futuro del suo cliente, rispondendo con un laconico "vediamo cosa succede".