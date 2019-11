L'Inter cercherà di rinforzare notevolmente la rosa nella prossima sessione di Calciomercato a gennaio. Nonostante un ottimo inizio di stagione che la vede al secondo posto in classifica con trentuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista, la squadra ha mostrato alcune carenze soprattutto in campo europeo. In Champions League, infatti, il cammino rischia di essere compromesso dopo la rocambolesca sconfitta subita contro il Borussia Dortmund.

E proprio in quel post partita il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha sottolineato il fatto di aver bisogno di rinforzi alla luce di una panchina corta e di una rosa ridotta all'osso dopo una serie di infortuni.

L'Inter vuole rinforzare le batterie degli esterni: Florenzi sarebbe il prescelto da Conte

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha incontrato i dirigenti in un summit di mercato nei giorni seguenti lo sfogo post Champions.

Oltre ad un attaccante e un centrocampista, l'allenatore salentino ha chiesto un esterno duttile che sia in grado di giocare in più ruoli. Si è discusso di Matteo Darmian, ma l'obiettivo numero uno della società nerazzurra sembrerebbe Alessandro Florenzi.

Il giocatore ha quel curriculum internazionale richiesto da Conte che lo conosce bene avendolo allenato ai tempi in cui era Ct della nazionale italiana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

L'esterno della Roma, inoltre, sembra essere ai margini del progetto tecnico di Fonseca che lo ha relegato in panchina nelle ultime partite. Nell'ultima sfida contro il Parma, inoltre, è rimasto in panchina nonostante l'infortunio subito da Spinazzola a metà del primo tempo. L'allenatore portoghese ha preferito mandare in campo l'ex Inter Davide Santon. Anche per questo motivo la trattativa potrebbe andare in porto nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio.

Florenzi, d'altronde, non può continuare a non giocare alla luce degli Europei del prossimo anno dove ovviamente spera di vedersi confermata la fiducia di Roberto Mancini per un posto in azzurro.

La Roma gradirebbe uno scambio con Politano

La Roma sarebbe pronta a trattare la cessione di Alessandro Florenzi alla luce di un giocatore che sembra proprio non rientrare nei piani di Fonseca, motivo per il club capitolino potrebbe anche sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter.

Novità video - Roma, Florenzi verso la cessione a gennaio Clicca per vedere

Stando alle indiscrezioni, la chiave di volta che sbloccherebbe il trasferimento di Florenzi a Milano potrebbe essere uno scambio conveniente per entrambi i club, almeno sulla carta. Il club di Pallotta, infatti, vorrebbe intavolare uno scambio con l'attaccante nerazzurro, Matteo Politano. Anche l'ex Sassuolo non sta trovando molto spazio negli schemi di Antonio Conte, mentre sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 d Fonseca.

Un affare che, dunque, potrebbe trovare consensi da ambo le parti.