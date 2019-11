Le principali deluse della settimana nelle coppe europee sono sicuramente Inter e Roma, sconfitte rispettivamente dal Borussia Dortmund in Champions League e dal Borussia Mönchengladbach in Europa League, disfatte che potrebbe in qualche modo condizionate il loro percorso nelle rispettive competizioni europee. A tenere banco però in questo inizio della stagione non è solo il calcio giocato ma anche indiscrezioni di mercato lanciate da alcuni media italiani.

Proprio Conte, di recente, ha evidenziato la necessità di rinforzi per la società di Suning nel mercato gennaio, mentre la Roma dovrà cercare di investire soprattutto a centrocampo, anche per fronteggiare i tanti problemi fisici che stanno riguardando la squadra di Fonseca. Le ultime notizie di mercato confermano un possibile scambio fra Inter e Roma che riguarderebbe due giocatori attualmente scontenti nelle rispettive squadre di appartenenza: parliamo di Vecino dell'Inter e di Florenzi nella Roma.

Entrambi infatti non sono considerati titolari inamovibili dai loro tecnici e a gennaio è possibile che possano cercare una nuova esperienza professionale.

Inter, possibile scambio fra Vecino e Florenzi con la Roma

A gennaio potrebbe delinearsi un clamoroso scambio fra Inter e Roma e che riguarderebbe il centrocampista Vecino ed il difensore Florenzi. Entrambi non stanno giocando in maniera continua ma sono giocatori importanti e hanno molto mercato.

L'uruguaiano potrebbe essere molto utile per la Roma che in questa fase sta subendo molto gli infortuni sulla mediana mentre l'Inter è alla ricerca di un esterno di qualità, che sappia disimpegnarsi soprattutto come quinto di centrocampo. Florenzi sarebbe l'acquisto ideale e soprattutto apprezzato dal tecnico Conte, che lo ha già allenato con la nazionale italiana.

Inter, Florenzi rinforzo apprezzato da Conte

L'eventuale arrivo del giocatore romano permetterebbe all'Inter di far rifiatare Candreva e,, soprattutto di cedere Lazaro, che non riesce ad integrarsi negli schermi del tecnico pugliese.

Qualora fosse confermato lo scambio, l'Inter dovrà cercare un rinforzo a centrocampo che possa sostituire almeno numericamente Vecino ed i nomi più chiacchierati sono quelli di Rakitic e Vidal. Soprattutto il centrocampista croato sarebbe pronto a lasciare la città catalana per giocare con più continuità, considerando anche l'eventuale convocazione con la Croazia per gli Europei 2020. Ci attendiamo quindi un Calciomercato invernale molto interessante, che potrebbe riguardare Inter e Roma ma anche altre società che vogliono puntellare le loro rose.

Ad esempio la Juventus potrebbe decidere di alleggerire la rosa e cercare di piazzare alcuni esuberi.