L'Inter si sta muovendo non solo per il mercato di gennaio, visto che i nerazzurri starebbero ponendo le basi per muoversi con forza anche la prossima estate, quando potrebbero contare sul tesoretto importante ricavato dalle cessioni di Icardi, Perisic e Nainggolan per oltre cento milioni di euro complessivi. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è da sempre attento al mercato degli svincolati, come dimostrato negli scorsi anni alla Juventus e anche a Milano con Diego Godin. E uno degli obiettivi del club meneghino sarebbe l'attaccante belga, Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli.

Inter in pole per Mertens

Uno dei giocatori più appetibili sul mercato degli svincolati per la prossima estate potrebbe essere Dries Mertens. L'attaccante belga ha il contratto in scadenza a giugno con il Napoli e le trattative per il rinnovo sembrano essere ad un punto morto. Il giocatore, per questo motivo, starebbe prendendo in considerazione le proposte arrivate fino ad ora. Sembrerebbe da escludere, invece, un suo possibile addio a gennaio, rispetto a quanto si era paventato qualche giorno fa.

Su di lui ci sarebbe il forte interesse dell'Inter, ma i nerazzurri avrebbero rimandato ogni discorso alla prossima estate. Il club nerazzurro non sembra intenzionato a fare un investimento importante per il cartellino di un calciatore che va verso i 33 anni e potrà essere ingaggiato a costo zero solo qualche mese dopo.

Il Napoli, inoltre, difficilmente accetterebbe di cedere uno dei propri simboli e uno dei migliori elementi in rosa ad una diretta rivale per i vertici della classifica di Serie A.

I partenopei hanno anche provato a trattare il rinnovo con Mertens, ma l'intesa è lontana e difficilmente raggiungibile. Il patron, Aurelio De Laurentiis, non sembra disposto ad offrire una cifra superiore a quella percepita attualmente dall'attaccante belga, intorno ai quattro milioni di euro.

La richiesta di Mertens

Dries Mertens ha già detto di no alla proposta di rinnovo del Napoli, nonostante la sua intenzione fosse quella di chiudere la carriera all'ombra del Vesuvio.

A questo punto l'addio sembra molto probabile e l'Inter, come detto, sarebbe in pole position. Il belga avrebbe chiesto un ingaggio da sei milioni di euro a stagione. Possibile che per lui possa esserci un contratto biennale.

I nerazzurri avrebbero messo nel mirino l'attaccante del Napoli come sostituto di Alexis Sanchez all'interno della rosa per il prossimo anno. Il cileno sembrava in ripresa, ma l'infortunio rischia di aver compromesso la sua avventura a Milano.

Inoltre anche l'ingaggio del giocatore, attualmente di proprietà del Manchester United, rappresenta un ostacolo difficile da superare essendo superiore ai dieci milioni di euro a stagione.