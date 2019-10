L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri dovranno rinforzare la rosa a gennaio, visto che il tecnico, Antonio Conte, ha evidenziato questa necessità per continuare ad essere competitivi almeno fino alla fine di questa stagione. Grazie al successo ottenuto ieri in casa del Brescia per 2-1, con gol decisivi messi a segno da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, il club meneghino è balzato in testa alla classifica con venticinque punti, a più due sulla Juventus, impegnata questa sera in casa contro il Genoa.

Proprio per tener testa ai bianconeri, però, l'allenatore salentino ha chiesto rinforzi in particolar modo a centrocampo, dove la coperta è sempre più corta dopo gli infortuni di Stefano Sensi e Matìas Vecino, con Borja Valero sempre più ai margini del progetto.

Conte chiede acquisti

Nel post partita del match vinto contro il Brescia il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha rimarcato l'esigenza di intervenire sul mercato nella prossima sessione, a gennaio.

La squadra è ridotta ai minimi termini e in queste ultime settimane stanno giocando sempre gli stessi. Agli infortuni di Alexis Sanchez, Danilo D'Ambrosio e Stefano Sensi, che si sono fermati durante o appena prima della sosta per le Nazionali, si è aggiunto anche Matìas Vecino. L'ex allenatore del Chelsea si è augurato di recuperare qualcuno per i prossimi impegni prima della sosta di novembre, contro il Bologna e il Borussia Dortmund in trasferta e contro il Verona in casa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

"La classifica non deve farci chiudere gli occhi, bisogna capire che possiamo migliorare, sempre se vogliamo fare qualcosa di importante per il futuro. Le vittorie non devono farci chiudere gli occhi, stiamo andando oltre le aspettative". Queste le parole rilasciate da Conte ai microfoni di Sky Sport e a gennaio il tecnico verrà accontentato, come ha fatto intendere l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

Squadra stravolta

A gennaio, dunque, potrebbero esserci dei ritocchi all'interno della rosa dell'Inter. Il club nerazzurro farà cassa con la cessione di Gabigol, con il Flamengo arrivato ad offrire ventidue milioni di euro e avvicinatosi alla richiesta iniziale di venticinque. Inoltre potrebbe lasciare Milano uno tra Vecino e Borja Valero, che non hanno convinto Conte. Per questo in entrata potrebbero arrivare ben due centrocampisti.

Uno sarebbe Nemanja Matic che, essendo in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United, potrebbe essere ceduto solo per un piccolo indennizzo. L'altro colpo potrebbe essere uno tra Arturo Vidal e Ivan Rakitic, entrambi scontenti per l'utilizzo limitato avuto in questa prima parte della stagione al Barcellona, con il primo favorito avendo già lavorato con Conte alla Juventus. Non è da escludere anche un colpo in attacco, visto che le condizioni e i tempi di recupero di Alexis Sanchez destano perplessità.

Il sogno è sempre Zlatan Ibrahimovic, ma non sono da escludere le piste Lasagna e Petagna.