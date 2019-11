Nelle ultime settimane, alla Juventus viene accostato il nome di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato non sta attraversando un momento felice al Barcellona e per questo motivo si parla molto del suo futuro e di una sua possibile partenza a gennaio. Tra le pretendenti a Rakitic ci sarebbe anche la Juve e in particolare per i bianconeri e per lo stesso Barcellona potrebbe aprirsi un interessante scenario di mercato.

Infatti, la Vecchia Signora e i blaugrana potrebbero mettere in piedi uno scambio di mercato fra centrocampisti che fino ad ora nelle rispettive squadre non trovano il giusto spazio. La Juve potrebbe dare al Barcellona Emre Can che appunto potrebbe girare ai bianconeri Ivan Rakitic.

Juve e Barcellona potrebbe pensare ad uno scambio fra centrocampisti

In questo inizio di stagione, uno dei giocatori meno utilizzati da Maurizio Sarri è stato Emre Can. Il tedesco fatica a trovare spazio e in più non fa parte della lista Champions perciò non è da escludere che a gennaio possa partire.

Su di lui c'è l'interesse del Barcellona che lo ha seguito anche in estate. Perciò nella finestra invernale di mercato non è da escludere che i bianconeri e i blaugrana possano sedersi ad un tavolo proprio per parlare di Emre Can. Secondo il Mundo Deportivo, Juventus e Barcellona potrebbero anche mettere in piedi uno scambio fra il tedesco e Ivan Rakitic. Il croato accetterebbe di buon grado un trasferimento a Torino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Dunque questa situazione nelle prossime settimane andrà monitorata anche perché Rakitic a Barcellona non sta attraversando un momento molto facile. In ogni caso i blaugrana non valutano il croato meno di 35 milioni e hanno già rifiutato offerte da 15 milioni pervenute dalla premier League.

Parla Emre Can

In attesa di sapere quale sarà il suo futuro, Emre Can ha espresso il suo pensiero sui giovani di oggi.

Il tedesco a "Kicker" ha sottolineato che i giovani d'oggi non hanno la giusta fame: "Penso che sia un peccato che alcuni giovani gestiscano il loro talento in un certo modo", ha dichiarato il centrocampista juventino che poi ha aggiunto che i giovani di oggi guadagnano molto fin da subito e perciò hanno la pancia piena. Dunque il centrocampista juventino si impegna per far capire ai giovani cosa devono fare per raggiungere i grandi livelli e dimostra il suo impegno per far crescere il movimento calcistico.

Novità video - Montella: "Amichevole con l'Entella positiva per tutti" Clicca per vedere

Adesso Emre Can è al seguito della nazionale tedesca e nei prossimi giorni farà il suo ritorno a Torino e cercherà di convincere Maurizio Sarri a dargli più spazio visto che fino ad ora ha giocato solo una gara da titolare. In ogni caso è possibile che a gennaio si sentirà parlare molto del suo futuro e una sua partenza non è da escludere.