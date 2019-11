Quello di oggi è un lunedì di riposo per la Juventus che riprenderà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, dunque i bianconeri che non sono andati ne stanno approfittando per godersi alcune ore di relax. Da domani, però, si inizierà a fare sul serio visto che si comincerà a preparare i prossimi importanti impegni. Da martedì alla Continassa si inizieranno a vedere i primi nazionali e dovrebbe esserci anche il ritorno al JTC di Cristiano Ronaldo.

CR7 ieri ha chiuso definitivamente le tante polemiche scaturite dopo Juventus - Milan, spiegando che il cambio di Maurizio Sarri era comprensibile visto che da tre settimane non era al top a causa di un fastidio fisico. Ronaldo ha anche spiegato che quando c'è da sacrificarsi per il club o per la nazionale lui lo fa.

Dunque il caso è chiuso e CR7 è pronto a tornare a Torino e a riabbracciare i compagni.

In particolare per mettere il punto finale alle tante parole che sono state fatte nell'ultima settimana, il fenomeno di Madeira ha deciso di organizzare un momento di unione e coesione per il gruppo bianconero. Infatti, stando a quanto rivela "La Repubblica", Cristiano Ronaldo ha deciso di portare a cena tutti i suoi compagni di squadra.

CR7 prepara una sorpresa per i suoi compagni di squadra

Dopo la gara tra Juventus e Milan si è discusso molto sul cambio di Maurizio Sarri che all'inizio del secondo tempo ha deciso di sostituire Cristiano Ronaldo.

CR7 come ha visto comparire il suo nome sulla lavagnetta luminosa che indica le sostituzioni ha imboccato la via degli spogliatoi senza passare dalla panchina per poi lasciare l'Allianz Stadium qualche minuto prima che finisse la partita: così il portoghese non ha poi incrociato i compagni di squadra visto che poi è andato in nazionale. Il fenomeno di Madeira, però, in questa pausa del campionato, ha avuto modo di scambiare messaggi su Whatsapp con alcuni bianconeri così come ha sentito i due dirigenti juventini Pavel Nedved e Fabio Paratici.

Dunque il tutto è rientrato molto velocemente e non ha lasciato strascichi all'interno del mondo Juve.

Ma CR7 ha deciso di fare un ulteriore gesto di coesione e distensione: mercoledì o giovedì sera Cristiano Ronaldo porterà tutti i suoi compagni di squadra a cena. Questa cena sancirà, se mai ce ne fosse stato bisogno, la pace definitiva tra il portoghese e il resto dello spogliatoio. Anche perché tutti hanno compreso il gesto di Ronaldo come hanno spiegato in questi giorni i vari Wojciech Szczesny o Federico Bernardeschi.

Il numero 33 juventino proprio sabato aveva spiegato che non aveva alcun dubbio sul fatto che CR7 e Sarri avrebbero fatto pace. I compagni sapevano che il fenomeno di Madeira non stava bene e perciò hanno compreso la sua delusione al momento del cambio.

Ronaldo atteso alla Continassa martedì

Nel pomeriggio di martedì, la Juventus sarà alla Continassa per riprendere ad allenarsi e fra i giocatori che si presenteranno al JTC ci sarà anche Cristiano Ronaldo. CR7 e compagni, dunque, inizieranno a preparare la gara contro l'Atalanta.