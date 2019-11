La Juventus si ritrova a raccogliere i 'cocci' dovuti agli infortuni subiti da alcuni suoi giocatori in nazionale: Pjanic e Alex Sandro hanno subito degli intoppi fisici ma mentre per il bosniaco si tratterebbe solo di un affaticamento muscolare, per il brasiliano lo stop potrebbe essere pesante. Un'assenza importante quella del nazionale carioca in quanto come è noto la Juventus in rosa non ha terzini sinistri alternativi al bianconero, se non De Sciglio o Danilo che possono essere adattati in quel ruolo.

Fra l'altro in questa stagione come esterno difensivo sinistro ha giocato anche Matuidi, anche lui infortunatosi nell'ultima partita di Serie A contro il Milan. Come scrive il noto sito sportivo Calciomercato.it, la Juventus avrebbe individuato in Emerson Palmieri il rinforzo ideale per la fascia sinistra. Di certo non sarà una trattativa facile in quanto difficilmente il Chelsea si priverà questa stagione di un titolare inamovibile come il nazionale italiano.

Juventus, si cerca un terzino per gennaio: piace Emerson Palmieri

La Juventus è al lavoro per rinforzare la difesa, nello specifico la fascia sinistra, l'unica a non avere alternative di ruolo: piace Emerson Palmieri del Chelsea, che attualmente è il titolare nella società inglese dopo aver 'scalzato' Marcos Alonso. Una trattativa che potrebbe rivelarsi non semplice anche in virtù del fatto che il Chelsea ha il mercato bloccato in questa stagione per aver violato alcune norme sul trasferimento dei minori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Di certo, la crescita tecnica dell'italo brasiliano è stata importante nelle ultime stagioni e ha fatto il definitivo salto di qualità proprio con Maurizio Sarri al Chelsea. Il tecnico toscano apprezzerebbe infatti il suo arrivo alla Juventus anche se ha piena fiducia in Alex Sandro. Resta però l'esigenza per i bianconeri di avere un'alternativa valida al nazionale brasiliano.

La possibile alternativa ad Emerson Palmieri

Emerson Palmieri rappresenta quindi una possibilità per gennaio, anche se difficile considerando le vicende economiche del Chelsea: nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno in anticipo di Luca Pellegrini dal Cagliari, in prestito secco alla società sarda fino a fine stagione.

Difficilmente però la trattativa si concretizzerà anche perché il giocatore con la società di Giulini sta completando il suo processo di maturazione e già dall'anno prossimo potrebbe essere pronto per contendersi il posto con Alex Sandro. Resta però la difficoltà immediata dei bianconeri di dover affrontare le prossime partite di Serie A e Champions League senza il nazionale brasiliano e senza Matuidi, probabile quindi che Sarri si affidi a De Sciglio come è capitato già in Serie A.