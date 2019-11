La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e spesso è sulle tracce dei migliori astri nascenti del calcio. Inoltre, i bianconeri vogliono mantenere nella rosa un'identità italiana per questo motivo l'attenzione sui calciatori nostrani è sempre molto alta. Tra i nomi sul taccuino di Fabio Paratici ci sono quelli di Niccolò Zaniolo, Federico Chiesa e Sandro Tonali. In particolare, la Juve si sta concentrando sul giovane talento del Brescia.

Stando a quanto afferma il 'Corriere di Torino', i bianconeri già nella scorsa estate si sarebbero mossi per Sandro Tonali presentando al club lombardo un'offerta di 15 milioni e il prestito del giocatore fino alla promozione in Serie A. Il Brescia, però, non ha ceduto alle lusinghe della Vecchia Signora e ha deciso di tenersi stretto il suo gioiellino. Adesso la Juve è al lavoro per battere la grande concorrenza che c'è per Tonali e perciò i contatti tra i due club e tra i bianconeri e l'agente del giocatore sarebbero costanti.

Anche l'Atletico Madrid è su Tonali

Tonali, in questo inizio, di stagione ha davvero fornito prestazioni di grande livello tanto da attirare su di se le attenzioni dei grandi club. Fra queste società c'è anche la Juventus che ritiene Tonali già pronto per giocare a livelli altissimi. Dunque, la Vecchia Signora ritiene che il centrocampista del Brescia possa ritagliarsi un posto in una delle rose più forti d'Europa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha deciso di dare una chance al centrocampista del Brescia e questa è un'ulteriore conferma delle sue qualità. Ma strapparlo al club di Cellino non sarà facile visto che la valutazione del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro e potrebbe crescere ulteriormente. Ecco perché la Juve vuole accelerare le sue mosse per arrivare Tonali ed evitare aste internazionali. Tanto che i contatti tra le parti sarebbero costanti. Sul giovane centrocampista, infatti, già ci sarebbe anche l'interesse dell'Atletico Madrid.

La Juve pensa anche a qualche cessione

La Juventus pensa di ad eventuali ingressi a centrocampo come quello di Tonali, ma pensa anche a qualche cessione. Uno dei nomi in uscita sembra essere quello di Emre Can. Il tedesco sta giocando poco e in più non fa parte della lista Champions. Perciò non è da escludere anche una sua partenza a gennaio. Su Emre Can ci sarebbe l'interesse di Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Barcellona.

Novità video - Mancini: "Abbiamo qualità, Tonali si trova bene" Clicca per vedere

Di certo, però, la Juve non si priverà del tedesco a cuor leggero e non intende farlo a prezzo di saldo. Infatti, il club bianconero per Emre Can potrebbe chiedere circa 40 milioni di euro. Inoltre, a partire dalla prossima estate nel contratto del tedesco si attiverà la clausola rescissoria da 50 milioni.