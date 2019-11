Domenica 10 novembre 2019 alle ore 12:30 andrà in onda sul canale DAZN il match tra Cagliari e Fiorentina valido per il 12° turno di Serie A. Le compagini che si affronteranno nel lunch match domenicale hanno fatto un percorso analogo nel nostro campionato, con una partenza catastrofica per poi via via trovare la quadra con annesse ottime prestazione e buone posizioni di classifica. Difatti il Cagliari è al sesto posto con 21 lunghezze, dopo 11 giornate i sardi non erano così in alto in classifica dalla stagione 69/70, e la Fiorentina occupa l'ottava posizione con 16 punti.

Maran nell'ultima di Serie A ha espugnato lo stadio Atleti Azzurri con una vittoria per 2-0 ai danni della Dea, che ha però dovuto giocare per oltre 50 minuti in inferiorità numerica a causa del 'colpo di testa' di Ilicic al 39'. La Viola, invece, è reduce da un pareggio ottenuto in rimonta nella partita casalinga contro il Parma, terminata sull'1-1.

Cagliari, ballottaggio Cigarini-Oliva

La buona notizia per Maran è il ritorno sulla fascia sinistra difensiva di Pellegrini, terzino in prestito dalla Juventus, che sarà presumibilmente titolare assieme a Cacciatore sulla fascia destra, ed il duetto Pisacane-Klavan come centrali difensivi ed Olsen tra i pali.

Qualche dubbio sullo schieramento a centrocampo dove il ballottaggio sembra essere tra Cigarini ed Oliva come regista. Probabili panchine per Ionita e Castro a favore della coppia Rog-Nandez con Nainggolan trequartista dietro l'ex gigliato Simeone e Joao Pedro.

Fiorentina, Boateng potrebbe lasciare il posto a Vlahovic per una maglia da titolare

In porta confermato Dragovsky. La Viola potrà contare su due ritorni, ovvero Lirola e Pezzella, il primo reduce da un infortunio ed il secondo dalla squalifica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Fiorentina

Saranno, invece, da visionare con cura le condizioni di Martin Caceres che se non dovesse avere il benestare dello staff medico potrebbe andare in panca, col subentro tra i titolari di Ranieri. Nessun cambio è previsto nei cinque di centrocampo con Castrovilli e Pulgar mezzali e come regista Badelj. L'ex Barcellona Kevin Prince Boateng potrebbe lasciare il posto da titolare a Vlahovic, dopo l'exploit dal suo ingresso in campo nell'ultimo match contro i crociati, a fianco dell'inamovibile Federico Chiesa.

Frank Ribery out perché squalificato.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Rog (Ionita), Nandez (Castro), Cigarini (Oliva), Nainggolan, Simeone, Joao Pedro.

Fiorentina (3-5-2): Dragovski, Milenkovic, Pezzella, Caceres (Ranieri), Castrovilli, Pulgar, Badelj, Lirola, Dalbert, Vlahovic (Boateng), Chiesa.