Domenica 10 novembre 2019 alle ore 15:00 andrà in onda il match tra Sampdoria ed Atalanta valido per il 12° turno di Serie A.

I blucerchiati di mister Ranieri, hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato nell'ultima giornata a discapito della Spal. Vittoria di misura, 1-0 in trasferta, ma ottenuta con tenacia durante gli ultimi scampoli del match grazie a Caprari, appena entrato sul terreno di gioco, che dà all'ambiente una rinnovata autostima dopo le catastrofiche prime giornate con Di Francesco in panchina.

La Dea, invece, nell'undicesimo turno ha perso l'incontro con la rivelazione Cagliari per 0-2 allo stadio Atleti Azzurri giocando per 50 minuti in dieci uomini a causa di un 'colpo di testa' di Ilicic. L'orgoglio nerazzurro, però, non è stato scalfito più di tanto dalla debacle in Serie A visto il pareggio ottenuto in Champions League contro la corazzata del Manchester City, che peraltro dà ancora una flebile speranza di qualificazione alla banda di Gasperini.

Sampdoria, possibile panca per Quagliarella

Fabio Quagliarella, il bomber sempreverde della Samp, potrebbe non essere tra i titolari del match, malgrado l'Atalanta sia la formazione a cui l'attaccante ha segnato più reti in carriera, ben 11 goal.

i attacco infatti scalpita Caprari, che potrebbe affiancare Gabbiadini, vista la rete segnata dopo meno di un minuto dal suo ingresso in campo contro la Spal, valsa tre punti fondamentali.

Ma potrebbe esserci posto anche per Bonazzoli nel tandem d'attacco. Ci sarà anche un ballottaggio difensivo tra Ferrari e Murillo per un posto da centrale, col colombiano leggermente favorito.

Atalanta, Zapata potrebbe essere convocato

Il perno dell'attacco nerazzurro, Duvan Zapata, potrebbe tornare ad essere convocato dopo la lesione all'adduttore rimediata con la Nazionale colombiana anche se difficilmente potrà essere tra i titolari.

La squalifica di Ilicic costringerà Gasperini a rivoluzionare il reparto offensivo, probabilmente il tecnico deciderà di avanzare Gomez accanto a Muriel ed inserendo come trequartista Malinovsky a supporto dei due attaccanti. Incerto l'assetto difensivo dove Palomino e Toloi sembrano avere più chance di essere titolari rispetto a Djimsiti e Kjaer. Centrocampo a quattro formato da Gosens, Hateboer, Freuler e De Roon.

Le probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Murillo (Ferrari), Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Caprari (Bonazzoli), Gabbiadini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi (Djimsiti), Palomino (Kjaer), Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel.