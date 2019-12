Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 20:45 ci sarà il match tra Bologna e Milan, valido per il 15° turno di Serie A. Le due compagini, al momento, militano in 11^ e 12^ posizione rispettivamente con 17 lunghezze per il club milanese e 16 punti per i rossoblu. Solitamente i rossoneri ci hanno abituato a posizioni ben più lusinghiere in campionato ma in questa stagione, sino ad adesso, stanno faticando a trovare la quadra ed il piazzamento ne è l'evidente dimostrazione. Nel turno precedente il Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Napoli imponendosi per 2-1 con Olsen e Sansone dopo che Llorente aveva portato in vantaggio i partenopei al 41'.

D'altro canto il Milan nella giornata n° 14 ha affrontato il Parma al Tardini, portando a casa l'intero bottino grazie alla terza segnatura in campionato per Theo Hernandez, di professione difensore, quasi allo scadere del match.

Bologna, Schouten-Svanberg in ballottaggio per una maglia da trequartista

Sinisa Mihajlovic potrebbe nuovamente optare per il 4-2-3-1 con Skorupski, in gran spolvero sinora, tra i pali con davanti il pacchetto difensivo formato presumibilmente da Tomiyasu, Bani, Danilo e Krejčí.

Diga di centrocampo con Dzemaili e l'ex rossonero Pioli quasi certi di una maglia dal 1° minuto. Sulla trequarti sarà ballottaggio tra Schouten e Svanberg, con lo svedese leggermente favorito, che affiancheranno Orsolini e Sansone. Rodrigo Palacio sarà l'unica punta degli emiliani.

Milan, Piatek favorito su Leao

Mister Pioli, rinfrancato dal ritorno alla vittoria contro il Parma, sceglierà probabilmente di scende in campo col 4-3-3. In porta Gigio Donnarumma si troverà davanti i quattro di difesa con Conti e Theo Hernandez sulle fasce e la coppia Musacchio-Romagnoli al centro.

Cerniera di centrocampo costituita da Bennacer, Çalhanoglu ed uno tra Kessie e Krunic, con l'ex atalantino che sembra avere maggiori chance per calcare il campo dal 1° minuto. Tridente d'attacco con Piatek al centro, favorito per una maglia su Leao, supportato ai lati da Suso e Bonaventura. Per il bomber polacco sarà l'ennesima chance per dimostrare di valere l'investimento fatto dalla Società milanese (35 milioni per il cartellino) lo scorso gennaio e che, a distanza di quasi un anno, non ha soddisfatto le aspettative, specialmente in questa stagione con solo tre segnature all'attivo.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejčí, Dzemaili, Poli, Orsolini, Sansone, Svanberg (Schouten), Palacio.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie (Krunic), Bennacer, Çalhanoglu, Suso, Piatek (Leao), Bonaventura.